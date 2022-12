Conto alla rovescia per la Ztl ambientale: "vietato l'ingresso" agli euro 3 diesel 

Conto alla rovesca per i nuovi divieti previsti dalla cosiddetta "Ztl ambientale" a Bologna, i provvedimenti approvati nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) che non si basano più solo su requisiti funzionali, come la residenza, ma anche sulla compatibilità ambientale dei veicoli a motore.

Dal primo gennaio 2023, i possessori di veicoli Euro 3 diesel (ad oggi i titolari di contrassegni in città sono 1.181) non potranno più circolare negli orari di limitazione della Ztl. Saranno quindi revocati, e non ne saranno più rilasciati di nuovi, i contrassegni di tipo R (residenti), Pa (posto auto), Ip (interesse pubblico), M (medici), T (temporanei) e accompagnamento scolastico collegati a veicoli Euro 3 diesel.

Come funziona

Dal 1° gennaio 2023 i veicoli Euro 3 diesel non possono più circolare negli orari di limitazione della Ztl (dalle 7 alle 20), pena la sanzione: passando sotto le telecamere di Sirio, per esempio, scatta la multa perché l’auto non è più tra quelle che hanno il permesso per la Ztl. I provvedimenti non riguardano i contrassegni H (handicap) mentre per tutte le famiglie residenti in centro con Isee inferiore a 14 mila euro viene garantito un contrassegno indipendentemente dalla categoria del veicolo posseduto (previa presentazione dell’attestazione).



Nelle Ztl speciali (U – Università, T e San Francesco-Pratello), nelle quali le limitazioni valgono tutti i giorni, 24 ore su 24, da domenica 1 gennaio 2023 i contrassegni PA collegati a veicoli Euro 3 diesel consentiranno l’accesso al proprio posto auto solo nell’orario dalle 20 alle 7 (orario in cui l’accesso alla ZTL ambientale è libero).



Per maggiori informazioni è attivo 24 ore su 24 il numero verde di BomoB 800 10 80 88

Le misure di sostegno del bonus mobilità

Il ritiro dei pass è accompagnato da misure di sostegno, i bonus mobilità. Vengono erogati ad alcune tipologie di utenti che rinunciano ad almeno un veicolo, cioè non rinnovano la richiesta di permesso Ztl su un nuovo veicolo e passano ad altri mezzi di trasposto più sostenibili.

Il bonus può essere chiesto dai nuclei familiari residenti nel centro storico a cui progressivamente sono revocati i contrassegni R e PA a condizione che non chiedano un nuovo contrassegno nello stesso anno solare e non abbiano un contrassegno H. Il bonus spetta anche:

a chi decide di rinunciare volontariamente al proprio contrassegno R o PA (entro il 30/6 di ogni anno);

ai nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 14 mila euro se rinunciano al contrassegno come su indicato.

Il bonus ha durata annuale, si può chiedere per due anni relativamente a ogni tipologia di classe euro soggetta al provvedimento e sono esclusi i titolari di contrassegno H.

Si può utilizzare per il trasporto pubblico locale, taxi, Ncc, car sharing e bike sharing e consiste in:

1000 euro per nuclei a cui sono stati revocati almeno due contrassegni R e PA e hanno rinunciato a chiederne di nuovi

700 euro per chi ha rinunciato all'unico contrassegno R e PA che avevano

500 euro per nuclei che hanno rinunciato a uno dei permessi che avevano

Gli over 70 cui sono revocati tutti i contrassegni possono scegliere tra bonus mobilità o l'abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico per 10 anni.