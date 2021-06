Bar e ristoranti, da oggi clienti anche al chiuso: "E' una bella cosa. Questi mesi? Da raccontare ai nipotini"|VIDEO

Da oggi 1° giugno, in zona gialla, bar e ristoranti possono servire i clienti anche all'interno del locali. Bologna Today ha intervistato i titolari dei caffè del centro che non hanno veri e propri dehor, ma che, con l'emergenza covid, hanno potuto usufruire di un po' di spazio all'esterno per sedie e tavolini: "Hanno aiutato", dice Manuel del Caffè in via Barberia.

"E' un prefestivo quindi non abbiamo notato molta differenza, certo le persone hanno voglia di stare fuori e anche di scambiare due parole all'interno del locale, non sempre per un caffè da asporto e via, per tornare alle abitudini pre-covid dovrà passare del tempo", ci dicono, ma "se non riaprono gli uffici, si lavora poco".

"La gente è stanca, non si informa più come all'inizio, quindi oggi in molti si sono meravigliati quando li abbiamo serviti all'interno - dice Valentino del bar di via D'Azeglio - come sono andati questi mesi? Una cosa da raccontare ai nipotini..."

Al tavolo senza limite di numero

Dal decreto legge del 18 maggio 2021 è scomparso il riferimento alle regole previste dal Dpcm del 2 marzo. È saltato perciò il limite dei 4 commensali non conviventi che possono stare seduti allo stesso tavolo. Per il resto va assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi.

Invariate le regole sui menù che devono essere consultabili attraverso "soluzioni digitali" oppure "in stampa plastificata, disinfettabile dopo l'uso". In alternativa "cartacei a perdere". Vanno "adottate misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze".