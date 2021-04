1° maggio, migranti, riders, sindacati e patrioti: tutte le manifestazioni a Bologna

"Saremo a Bologna, Lavoratori e Patrioti uniti, per trovare soluzioni politiche e sociali, efficaci, pratiche, attuabili per contrastare questa crisi che ci sta strangolando giorno dopo giorno, tra l’indifferenza di maggioranza ed opposizione, sempre più distanti dal nostro lottare quotidiano". Lo annuncia il Movimento Nazionale - La rete dei Patrioti sui social.

La festa dei lavoratori sotto le due torri si annuncia movimentata e quest'anno ci saranno anche i "patrioti" che si ritroveranno alle 15 in piazza della Pace, come confermano sui social.

Tutte le manifestazioni a Bologna

Alle 10.00 in via Mattei, di fronte al Cas, manifesterà il Coordinamento migranti: "l primo maggio non è la giornata dei migranti, ma questo primo maggio sarà una grande giornata transnazionale di lotta delle donne e degli uomini migranti nelle piazze europee! - si legge nella convocazione - Rispondiamo alla chiamata del Transnational Migrants Coordination, per alzare insieme la nostra voce contro il razzismo e rivendicare un permesso di soggiorno europeo illimitato senza condizioni. Per questo i migranti del Mattei, il Coordinamento Migranti e l’Assemblea Donne del Coordinamento Migranti invitano tutte e tutti, migranti e non, antirazzisti, associazioni e comunità, il primo maggio alle ore 10 davanti al Mattei per partecipare alla marcia che porterà in piazza Maggiore, perché la lotta contro le condizioni in cui si è costretti a vivere al Mattei e in altri centri è una lotta di tutte e tutti, migranti e non, per la libertà, contro il razzismo e contro lo sfruttamento".

Sempre alle 10, i sindacati di base si ritroveranno in via Matteotti: "Per un Primo Maggio che unisca il mondo del lavoro ponendo al centro l’uscita dalla crisi sanitaria ed economica attraverso la tassazione dei grandi patrimoni e il contrasto al nuovo patto sociale firmato da governo e cgil, cisl e uil e che punta, ancora una volta, a fare pagare a lavoratori e lavoratrici i costi dell’emergenza. Sullo striscione di apertura si leggerà : LAVORO, DIRITTI, SALARIO – UNITI CONTRO LA CRISI".

Alle 14, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una maratona musicale all’Estragon dal titolo: “L’Italia si cura con il lavoro – Concerto del 1° Maggio a Bologna”. Live e ospiti, tutto in streaming dall'Estragon.

Alle 15 in Piazza della Pace si riunirà La rete dei Patrioti.

Alle 16 in Piazza del Nettuno l'iniziativa organizzata dal sindacato dei ciclofattorini, Riders Union Bologna: "Per una convergenza delle lotte!" Un appuntamento pubblico "rivolto a tutt?, in particolare a quelle categorie e quei soggetti che sono stat? dimenticat? nell'ultimo anno di pandemia".

