Concerto 1° maggio, torna la musica in piazza: maratona dalle 16 a mezzanotte

Dopo due anni di silenzio imposto dalla pandemia e dopo l'evento di raccolta fondi per l'Ucraina, si torna ancora a fare musica in Piazza Maggiore per il 1° maggio, la Festa del lavoratori. I sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, hanno scelto lo slogan "Per la pace, per il lavoro" per la giornata e la maratona musicale che prenderà il via alle 16 fino a mezzanotte.

Tra i nomi sul palco fa sapere l'organizzazione il cantautore Vasco Brondi, James Senese Jnc, Laila Al Habash, Yuman, Awa Fall, e i bolognesi Altre di B. Il cast artistico vedrà inoltre le esibizioni di Forelock, Icentopassi, P-Funking Band, Rea, Terza Classe, Swch, Marsala, e Andrea Abbadia Quartet. La conduzione della giornata sarà di Irene Papotti e Claudio Succi di Radio Città Fujiko 103.1. (dire)

(Foto archivio)