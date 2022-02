Traffico, dal 1° marzo due "Ztl speciali": cosa cambia nelle zone San Francesco-Pratello e Moline-Capo di Lucca

Dal 1 marzo 2022 diventano operative le nuove zone a traffico limitato speciale (ztls) Moline - Capo di Lucca e San Francesco - Pratello. Previsti anche varchi per informare gli utenti.

Zona Moline - Capo di Lucca

24 ore su 24, 7 giorni su 7, è vietato l’accesso alle auto e anche alle moto (sia motoveicoli che ciclomotori). L’Apu “Moline” è operativa da novembre 2020 e ha già una propria regolamentazione, che rimane invariata e sarà dettagliata nell’apposita sezione nella pagina.

Dal 30 gennaio 2022 è inizia la fase di pre-esercizio di due telecamere in:

- via delle Moline, ingresso da via Alessandrini per il controllo elettronico degli accessi ai tratti stradali indicati nella Tab.1;

- via delle Moline, ingresso da via Mentana per il controllo elettronico degli accessi nel tratto di Apu compreso tra via Mentana e via Capo di Lucca;

La fase di pre-esercizio ha lo scopo sia di testare tecnicamente il corretto funzionamento del sistema, sia di informare capillarmente gli automobilisti e tutti gli utenti della strada del nuovo sistema di telecontrollo. Una volta completata questa fase, dal 1 marzo 2022 il controllo degli accessi sarà affidato in automatico agli “occhi elettronici” delle telecamere, con avvio del sanzionamento dei veicoli non autorizzati.

- In via delle Moline (angolo via Belle Arti) rimane attiva la telecamera di controllo elettronico degli accessi al tratto dell’Apu compreso tra via Belle Arti e via Mentana.

Possono accedere ìsenza limiti di orario all’Apu Moline gli autorizzati con contrassegno, veicoli di titolari di contrassegno Pa-Posto auto con indirizzo all'interno della ztls (non è consentita la sosta su strada), veicoli a servizio di persone disabili titolari di contrassegno H, altri autorizzati senza limiti di orario, biciclette e altri velocipedi, taxi e ncc (vetture di nolo con conducente) a condizione che trasportino disabili titolari di valido contrassegno H (Cotabo e Cosepuri, così come Saca e Cat hanno sottoscritto un accordo con il Comune di Bologna per il caricamento, dal 1° dicembre 2020, delle targhe di tassisti/ncc che trasportino disabili provvisti del contrassegno H).

Per le moto (motoveicoli e ciclomotori) è necessario comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico Modulo specifico,

L'accesso, limitatamente alle esigenze tecniche legate al tipo di intervento che stanno svolgendo nell'area pedonale, è consentito anche a: veicoli di soccorso medico e ambulanze, veicoli di servizio delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, e degli istituti di vigilanza privata (logati), veicoli adibiti al soccorso stradale, carri funebri, veicoli che accedono agli alberghi, autorimesse e autofficine aventi sede nell’Apu , in seguito a sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale, veicoli di servizio (logati) di enti e aziende gestori di servizi di pubblica utilità (gas, illuminazione pubblica, distribuzione dell'energia elettrica, acqua, telefonia, fognature, raccolta rifiuti e igiene urbana, trasporto pubblico urbano), veicoli del Comune di Bologna e delle ditte che operano per suo conto veicoli specificamente autorizzati.

Sono consentiti il transito e la fermata operativa, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione, per le sole operazioni di carico/scarico o per esigenze tecniche correlate ai lavori stradali (o ai lavori che stanno svolgendo nell'area pedonale).

Sono autorizzati a fasce orarie all’ Apu Moline, dalle 20 alle 10.30: veicoli di titolari di contrassegno R - residenti, anche temporanei (domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea) nell'Apu, veicoli di titolari di contrassegno Ip - Interesse pubblico con sede/indirizzo nell'area pedonale, veicoli di titolari di contrassegno Tv-Temporaneo volontariato con sede/indirizzo nell'area pedonale,

Per le moto (motoveicoli e ciclomotori) è necessario comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo email: contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico in allegato.

Sono autorizzati all'accesso dalle 6 alle 10.30: veicoli di titolari di contrassegno operativo F-esercizi ztl, Dd-trasporto c/terzi, Ds-trasporto c/proprio, Dsi-installatori, A-agenti, indipendentemente dall'indirizzo della sede o unità locale, veicoli in servizio postale (veicoli di Poste Italiane e veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione per effettuare servizio postale).

Per le moto (motoveicoli e ciclomotori) è necessario comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico.

Chi può accedere senza limiti di orario alla ztls Moline - Capo di Lucca non Apu: autorizzati con contrassegno, veicoli dei residenti, anche temporanei (domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea), nelle strade della ztls, titolari di contrassegno R- residenti, veicoli dei possessori di un parcheggio privato nella ztls, titolari di contrassegno Pa - Posto auto, veicoli di titolari di contrassegno Ip - Interesse pubblico con sede/indirizzo nella ztls, veicoli di titolari di contrassegno T - temporaneo con indirizzo nella ztls, veicoli di titolari di contrassegno per accompagnamento scolastico per gli istituti con l’indirizzo nella ztls, veicoli dei medici (e dei loro sostituti) autorizzati ztl, titolari di contrassegno M - Medici.

Per le moto (motoveicoli e ciclomotori) è necessario comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico.

Se si rientra nelle categorie sopradescritte, ma non si ha nessun contrassegno che autorizzi ad accedere in zona a traffico limitato (ztl), in quanto si utilizza solo ciclomotore o motoveicolo, si può richiedere l'autorizzazione di accesso alla zona presentando la medesima documentazione richiesta per ottenere i corrispondenti contrassegni.

Altri autorizzati senza limiti di orario: veicoli a emissione zero (veicoli elettrici), veicoli a servizio di persone disabili, titolari di contrassegno H, veicoli che accedono agli alberghi, autorimesse e autofficine aventi sede nella ztls (Tab.1 e Tab.2), in seguito a sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale, veicoli dei clienti di particolari attività commerciali e artigianali che si trovano nella ztls (Tab.1 e Tab.2) per ritiro o consegna di materiali particolarmente pesanti e/o ingombranti (massimo 150 accessi al mese), in seguito a sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale, autobus di linea, taxi e ncc (auto a noleggio con conducente) con licenza rilasciata dal Comune di Bologna, taxi e ncc con licenza licenza rilasciata da altri comuni, previa comunicazione, mezzi delle forze di polizia e Ministero della Difesa, veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza, veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e adibiti al soccorso stradale, veicoli di servizio del Comune di Bologna, veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei servizi di pubblica utilità, veicoli utilizzati per i servizi prima svolti direttamente dall’Amministrazione comunale, veicoli di servizio di: Stato, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Aziende Sanitarie Città di Bologna e Case di Cura nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna accreditate Sanitario Regionale, Asp Città di Bologna S.Orsola-Malpighi e Istituti Ortopedici Rizzoli, ARPA, Università degli Studi e Arstud di Bologna, Acer, dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, carri funebri, veicoli in servizio di car sharing, espressamente autorizzati da apposito atto

Cosa devono fare i residenti nella ztls Moline - Capo di Lucca non Apu

I titolari di contrassegno Residenti con indirizzo nei tratti stradali indicati nella Tab.1 potranno accedere nei tratti stradali indicati nella Tab.1, ma continueranno a non poter accedere all’Apu (Tab. 2). Le targhe delle auto associate al contrassegno Residenti, sono automaticamente autorizzate ad accesso e sosta: per circolare e sostare nei tratti indicati nella Tab. 1 non occorre pertanto fare nulla.

E' necessario che il contrassegno risulti correttamente collegato all’indirizzo di residenza nella zona, se così non fosse (ad es. perché hai cambiato residenza senza cambiare il contrassegno) devi effettuare la richiesta online oppure recarti presso gli sportelli BomoB per aggiornare la tua posizione.

I controlli sulla sussistenza dei titoli per la sosta gratuita (residenza e possesso del veicolo) saranno effettuati direttamente dal personale preposto al controllo su strada consultando in tempo reale la banca dati delle targhe autorizzate.

Se invece si risiede nella zona e diventi proprietario/a di un veicolo ma non si è in possesso di contrassegno è necessario recasti presso gli sportelli BomoB per ottenerlo.

Ciclomotori e motoveicoli dei residenti e domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea: devi comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico in allegato.

Non sarà rilasciato alcun contrassegno cartaceo o titolo di riconoscimento, in quanto la comunicazione della targa ne consente l’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati e il riconoscimento da parte delle telecamere. Per quanto riguarda la sosta, la tipologia di autorizzazione sarà comunque sempre riconoscibile mediante gli appositi palmari di cui dispongono gli addetti al controllo.

Ciclomotori e motoveicoli di domiciliati non iscritti nello schedario della popolazione temporanea: non sono autorizzati all’accesso nella ztl speciale “Moline-Capo di Lucca”.

Nella fascia oraria serale/notturna (dalle 20 alle 7 del mattino successivo) se si è residenti o domiciliati iscritti nei tratti stradali indicati nella Tab.1 si potrà far accedere (no sosta) nei tratti stradali indicati nella Tab.1, moto e auto di eventuali ospiti e accompagnatori, mediante un codice di accesso che permette di comunicare le targhe direttamente al sistema di controllo: è previsto un numero massimo di accessi con questa modalità, fissato in 15 al mese per famiglia.

Nella fascia oraria dalle 7 alle 7 del giorno successivo se si è residenti o domiciliati iscritti non automuniti nei tratti stradali indicati nella Tab.1 si può far accedere (no sosta) nei tratti stradali indicati nella Tab.1, moto e auto di eventuali ospiti e accompagnatori, mediante un codice di accesso che permette di comunicare le targhe direttamente al sistema di controllo: è previsto un numero massimo di accessi con questa modalità, fissato in 15 al mese per famiglia. Per ospiti e accompagnatori di domiciliati non iscritti non è consentito l’accesso nella ztl speciale “Moline-Capo di Lucca”. Si può comunicare l’accesso via sms al numero 339 9941124, oppure online accedendo alla tua area personale (con credenziali Federa ad alta affidabilità o con SPID).

Il codice di accesso può essere ritirato presso gli sportelli BomoB (insieme alle istruzioni dettagliate per utilizzarlo) oppure richiesto via email all’indirizzo contrassegni.bomob-ita@engie.com, allegando scansione del documento di identità del residente richiedente.

Sono gli autorizzati a fasce orarie alla ztls Moline - Capo di Lucca non Apu (Tab.1), alle 6 alle 10.30: veicoli di titolari di contrassegno operativo F-esercizi ztl, Dd-trasporto c/terzi, Ds-trasporto c/proprio, Dsi-installatori, A-agenti, indipendentemente dall'indirizzo della sede o unità locale, veicoli in servizio postale (veicoli di Poste Italiane e veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione per effettuare servizio postale, lavoratori notturni

Per le moto (motoveicoli e ciclomotori) è necessario comunicare la targa, prima di accedere, all'indirizzo mail contrassegni.bomob-ita@engie.com utilizzando il modulo specifico.

Le aziende con sede nei tratti stradali indicati nella Tab. 1 possono richiedere l’autorizzazione di accesso, nei tratti stradali indicati nella Tab. 1, anche per i ciclomotori e motoveicoli di proprietà dei loro dipendenti/collaboratori che prestano servizio in orari particolarmente disagiati, cioè con inizio o fine turno in orario non servito dal trasporto pubblico (si considera convenzionalmente non servita dal trasporto pubblico di linea la fascia oraria compresa tra le 20 e le 7). La richiesta, da inviare via pec all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, è a cura dell'azienda che deve fornire la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro (es. libro matricola) e i turni di lavoro, tipologia del rapporto, targa. L’autorizzazione sarà rilasciata all’azienda, in seguito ad adeguata istruttoria e verifica della documentazione prodotta.

Deroga alle fasce orarie per consegne notturne (tra le 24 e le 6) in ztls Moline - Capo di Lucca non Apu (Tab.1). Potranno essere rilasciate, a seguito di presentazione richiesta debitamente documentata deroghe alle fasce orarie per consegne notturne di merci deperibili, quotidiani e riviste.

Requisiti ambientali

Gli autorizzati con contrassegno sopra elencati possono mantenere il contrassegno in base ai seguenti requisiti ambientali:

Euro 1 diesel/benzina/gpl/metano Fino al 31 dicembre 2020

Euro 2 diesel/benzina Fino al 31 dicembre 2021

Euro 3 diesel Fino al 31 dicembre 2022

Euro 4 diesel Fino al 31 dicembre 2023

Euro 5 diesel Fino al 31 dicembre 2024

Se sei titolare di contrassegno Dsi-Installatori puoi accedere alla ztls Moline-Capo di Lucca (Tab.1 e Tab.2) al di fuori delle fasce orarie consentite per ragioni di emergenza con mezzi attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione. Devi comunicare il transito, opportunamente documentato, entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio utilizzando il modulo specifico.

Permessi speciali: per l'accesso alla ztls Moline-Capo di Lucca non sono validi i ticket giornalieri e quadrigiornalieri che consentono l'accesso alla ztl. Qualunque accesso deve essere prima autorizzato.

Autorizzazioni temporanee: presentando domanda debitamente documentata, autorizzazioni temporanee per esigenze di accesso alla ztls Moline-Capo di Lucca (Tab.1 e Tab.2) di carattere contingente (es. cantieri, manifestazioni, assistenza ad anziani..). Per le autorizzazioni temporanee connesse ad attività "di tipo operativo" si applicano integralmente le disposizioni tariffarie per tempo vigenti.

Zona San Francesco-Pratello

Dal 1 marzo 2022 la ztl San Francesco e l'area pedonale del Pratello sono ricomprese in una unica ztl speciale denominata ztl speciale (ztls) San Francesco-Pratello.

Divieti di accesso: Nella ztls San Francesco-Pratello, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è vietato l’accesso alle auto e anche alle moto (sia motoveicoli che ciclomotori). In tutte le strade incluse nella ztls vige il limite di velocità di 10 km/h e, ad eccezione di piazza S. Francesco e via De’ Marchi, deve essere data la precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale.

La zona interessata dal provvedimento comprende le seguenti vie: tutta via de' Coltellini, tutta via del Borghetto, tutta via de' Marchi, tutta piazza San Francesco, tutta via del Pratello, via Calari, nel tratto dal civico n°1 al n°3 inclusi e dal civico n°2 al n°4 inclusi, via San Rocco, civico n°32B, via Pietralata, via Paradiso, via Santa Croce, nel tratto dal civico n°1 al n°3 inclusi.

Dal 30 gennaio 2022 è iniziata la fase di pre-esercizio delle nuove telecamere situate in via Paradiso 1 (ingresso da via S.Felice), via S. Rocco 32, via Calari 2, via Pietralata 66 (ingresso da via S. Isaia), a sorvegliare gli accessi riservati agli autorizzati, oltre a quelle già attive installate in piazza San Francesco: angolo piazza Malpighi e via de' Coltellini, angolo via San Felice. Dalla stessa data inizia la fase di pre-esercizio anche della nuova telecamera situata in via del Pratello 1 (ingresso da Piazza Malpighi).

L’accesso in via del Pratello da Piazza Malpighi è vietato per tutti i veicoli a motore, anche per i veicoli autorizzati alla ztls.

La fase di pre-esercizio ha lo scopo sia di testare tecnicamente il corretto funzionamento del sistema, sia di informare capillarmente gli automobilisti e tutti gli utenti della strada del nuovo sistema di telecontrollo. Una volta completata questa fase, dal 1 marzo 2022 il controllo degli accessi sarà affidato in automatico agli “occhi elettronici” delle telecamere, con avvio del sanzionamento dei veicoli non autorizzati.

Chi può accedere senza limiti di orario

Autorizzati con contrassegno, veicoli dei residenti, anche temporanei (domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea), nelle strade della ztl speciale San Francesco-Pratello, titolari di contrassegno R- residenti , veicoli dei residenti, anche temporanei, in piazza Malpighi, titolari di contrassegno R - Residenti, veicoli dei possessori di un parcheggio privato nella ztls, titolari di contrassegno Pa - Posto auto, veicoli di titolari di contrassegno Ip - Interesse pubblico con sede nella ztls, veicoli di titolati di contrassegno T - temporaneo con indirizzo nella zona ztls, veicoli di titolari di contrassegno per accompagnamento scolastico per gli istituti con l’indirizzo nella ztls, veicoli dei medici (e dei loro sostituti) autorizzati ztl, titolari di contrassegno M - Medici

Gli autorizzati con contrassegno sopra elencati possono mantenere il contrassegno in base ai seguenti requisiti ambientali:

Euro 1 diesel/benzina/gpl/metano Fino al 31 dicembre 2020

Euro 2 diesel/benzina Fino al 31 dicembre 2021

Euro 3 diesel Fino al 31 dicembre 2022

Euro 4 diesel Fino al 31 dicembre 2023

Euro 5 diesel Fino al 31 dicembre 2024

Se si rientra nelle categorie sopradescritte, ma si ha nessun contrassegno che autorizzi ad accedere in zona a traffico limitato (ztl), in quanto utilizzi solo ciclomotore o motoveicolo, si può richiedere l'autorizzazione di accesso alla zona presentando la medesima documentazione richiesta per ottenere i corrispondenti contrassegni.

Altri autorizzati senza limiti di orario. veicoli a emissione zero (veicoli elettrici), veicoli a servizio di persone disabili, titolari di contrassegno H, veicoli che accedono agli alberghi, autorimesse e autofficine aventi sede nella ztls, in seguito a sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale, veicoli dei clienti di particolari attività commerciali e artigianali che si trovano nella zona per ritiro o consegna di materiali particolarmente pesanti e/o ingombranti (massimo 150 accessi al mese), in seguito a sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione comunale, autobus di linea, taxi e ncc (auto a noleggio con conducente) con licenza rilasciata dal Comune di Bologna, taxi e ncc con licenza licenza rilasciata da altri comuni, previa comunicazione, mezzi delle forze di polizia e Ministero della Difesa, veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza, veicoli di emergenza, di sicurezza pubblica e adibiti al soccorso stradale, veicoli di servizio del Comune di Bologna, veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei servizi di pubblica utilità, veicoli utilizzati per i servizi prima svolti direttamente dall’Amministrazione comunale, veicoli di servizio di: Stato, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Aziende Sanitarie Città di Bologna e Case di Cura nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna accreditate Sanitario Regionale, Asp Città di Bologna S.Orsola-Malpighi e Istituti Ortopedici Rizzoli, ARPA, Università degli Studi e Arstud di Bologna, Acer, dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, carri funebri, veicoli in servizio di car sharing, espressamente autorizzati da apposito atto,

L’accesso in via del Pratello da Piazza Malpighi è comunque vietato per tutti i veicoli a motore, anche per i veicoli autorizzati alla ztls.

Cosa devono fare i residenti nella ztls San Francesco-Pratello

Auto: se si risiede nella ztls San Francesco-Pratello o in piazza Malpighi e si ha contrassegno Residenti R4/A non è necessario fare nulla: le targhe delle auto associate al contrassegno sono automaticamente autorizzate all’accesso e alla sosta.

E' necessario recarsi presso gli sportelli BomoB se si deve collegare correttamente il contrassegno all’indirizzo di residenza nella zona.

Ciclomotori e motoveicoli: prima di accedere devi comunicare la targa mediante il "Modulo moto e ciclomotori di residenti e domiciliati in zone telecontrollate" allegato da inviare compilato all’indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com. La comunicazione della targa ne consente l’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati e il riconoscimento da parte delle telecamere.

Cosa devono fare i domiciliati nella ztls San Francesco-Pratello

Sono pienamente equiparati - per il periodo di iscrizione - ai residenti, per cui si può richiedere l’autorizzazione all’accesso per auto e motoveicoli e far accedere ospiti e accompagnatori. Nel caso di coabitanti si applica quanto previsto per i domiciliati non iscritti.

Domiciliati non iscritti nello schedario della popolazione temporanea: i veicoli non sono autorizzati all’accesso nella ztls San Francesco-Pratello.

Possono accedere (e fermarsi per consentire la salita o discesa, la sosta non è pertanto consentita) ospiti e accompagnatori di residenti e domiciliati nella ztls San Francesco-Pratello, con le seguenti modalità:

Accesso ospiti e accompagnatori di residenti e domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea automuniti e domiciliati non iscritti: nella fascia oraria serale/notturna (fra le 20 e le 7 del mattino successivo) se sei residente o domiciliato nella ztls puoi far accedere (no sosta) moto e auto di eventuali ospiti e accompagnatori, mediante un codice di accesso che permette di comunicare le targhe direttamente al sistema di controllo: è previsto un numero massimo di accessi con questa modalità, fissato in 15 al mese per famiglia.

Accesso ospiti e accompagnatori di residenti e domiciliati iscritti non automuniti: nella fascia oraria dalle 7 alle 7 del giorno successivo, se sei residente o domiciliato iscritto non automunito nella ztls puoi far accedere (no sosta) moto e auto di eventuali ospiti e accompagnatori, mediante un codice di accesso che permette di comunicare le targhe direttamente al sistema di controllo: è previsto un numero massimo di accessi con questa modalità, fissato in 15 al mese per famiglia. Comunicare l’accesso via sms al numero 339 9941124, oppure online accedendo alla'area personale (con credenziali Federa ad alta affidabilità o con SPID). Il codice di accesso può essere ritirato presso gli sportelli BomoB (insieme alle istruzioni dettagliate per utilizzarlo) oppure richiesto via email all’indirizzo contrassegni.bomob-ita@engie.com, allegando scansione del documento di identità del richiedente.Nel caso di richiesta del codice di accesso presentata da domiciliati non iscritti nello schedario della popolazione temporanea, è necessario presentare copia del contratto di affitto.

Autorizzati senza limiti di orario, titolari dei contrassegni:

Pa – Posto auto con sede nella ztls San Francesco-Pratello

Ip – Interesse pubblico con sede nella ztls

T – Temporaneo con indirizzo nella ztls

Accompagnamento scolastico per gli istituti con l’indirizzo nella ztls

M – Medici (e loro sostituti) indipendentemente dall’indirizzo

Auto: tutte le targhe associate a questi contrassegni sono inserite d'ufficio nella lista degli autorizzati, non occorre pertanto fare nulla.

Ciclomotori e motoveicoli: sono autorizzati in seguito alla comunicazione della targa mediante il modulo allegato, all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com.

Se si ritiene di rientrare in queste categorie, ma non si ha nessun contrassegno che autorizzi l'accesso in ztl in quanto utilizzi solo ciclomotore o motoveicolo, si può richiedere l'autorizzazione di accesso alla zona presentando la medesima documentazione richiesta per ottenere i corrispondenti contrassegni.

Sono autorizzati i veicoli aziendali, muniti di logo, contrassegno di stato o altro analogo identificativo dell'ente/azienda, già autorizzati ad accedere alla zona a traffico limitato mediante comunicazione sul modulo specifico.

Auto: tutte le targhe già comunicate sono inserite d'ufficio nella lista degli autorizzati.

Ciclomotori e motoveicoli: possono accedere in seguito a comunicazione della targa mediante modulo specifico.

Gli enti e le aziende autorizzati hanno ricevuto specifica comunicazione.

I veicoli autorizzati all'accesso alla zona a traffico limitato con altro titolo (contrassegni di qualsiasi tipologia: Ip - Interesse pubblico, T - Temporaneo, Pa - Posto auto ) non sono autorizzati all'accesso alla ztls: per questi veicoli vige pertanto il divieto di accesso 24 ore su 24.

Veicoli a servizio di persone disabili, titolari di contrassegno H: tutte le targhe già comunicate in associazione al contrassegno H vengono inserite d'ufficio nella lista degli autorizzati alla ztls San Francesco-Pratello.

Veicoli elettrici: tutte le targhe già comunicate mediante il modulo specifico vengono inserite d'ufficio nella lista degli autorizzati

Veicoli degli accedenti agli alberghi, autorimesse e autofficine aventi sede nella ztls Sono autorizzati all’accesso direttamente dai gestori.

I bus turistici diretti presso gli alberghi con sede nella ztls San Francesco-Pratello possono transitare esclusivamente in piazza San Francesco e via de’ Marchi.

Le altre categorie autorizzate 24 ore su 24 hanno accesso alla zona secondo le modalità concordate con gli uffici competenti.

Chi può accedere a fasce orarie e cosa deve fare

Titolari di contrassegno operativo con sede/unità locale nella ztls San Francesco-Pratello: sono autorizzate auto e moto di titolari di contrassegno operativo F – esercizi ztl, Ds - trasporto c/terzi, Ds - trasporto c/proprio, Dsi – installatori, A – Agenti che hanno sede o unità locale nella ztls San Francesco-Pratello: l'autorizzazione consente l' accesso e la sosta, nelle aree appositamente indicate, nella fascia oraria 6 – 22 (unica per auto e moto). Le auto sono automaticamente autorizzate. I fittoni mobili sono stati rimossi ed ogni smart card disattivata. Non è necessario restituirla.

Ciclomotori e motoveicoli: prima di accedere comunicare targa mediante il modulo allegato da inviare compilato all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com. La comunicazione della targa ne consente l’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati e il riconoscimento da parte delle telecamere. Se hai già comunicato le targhe delle moto aziendali per accedere alla zona Università o alla “ex ztl San Francesco” : non devi fare nulla perché le stesse targhe sono automaticamente autorizzate alla ztls San Francesco-Pratello nella fascia oraria 6-22.

Se si rientra nelle categorie sopradescritte ma non si è automuniti e pertanto non si ha il contrassegno, si può richiedere l'autorizzazione ad accedere nella fascia oraria 6–22 con il tuo ciclomotore/motoveicolo, presentando domanda documentata comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni che autorizzano l'accesso nella ztl.

Titolari di contrassegno operativo che non hanno sede/unità locale nella ztls San Francesco-Pratello: sono autorizzate le auto (no moto) di titolari di contrassegno operativo F – esercizi ztl, Ds - trasporto c/terzi, Ds - trasporto c/proprio, Dsi – installatori, A – Agenti che non hanno sede o unità locale nella ztls San Francesco-Pratello. L'accesso è consentito esclusivamente per operazioni di carico e scarico merci o materiali con sosta per un periodo massimo di 20 minuti nelle aree indicate.

Le auto sono automaticamente autorizzate nelle seguenti fasce orarie:

6 – 7

9 – 10.30

15 – 16.30

20 – 22

Ciclomotori e motoveicoli: sono autorizzate nelle fasce orarie 6-10.30 e 14-17, previa comunicazione della targa mediante il "Modulo moto e ciclomotori di OPERATIVI in zone telecontrollate" allegato, da inviare compilato all'indirizzo email contrassegni.bomob-ita@engie.com. La comunicazione della targa ne consente l’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati e il riconoscimento da parte delle telecamere.

Se già comunicate le targhe delle moto aziendali per accedere alla zona Università o alla “ex ztl San Francesco”: le stesse targhe sono automaticamente autorizzate alla ztls San Francesco-Pratello nelle fasce orarie 6-10.30 e 14-17.

Se si rientra nelle categorie sopradescritte ma non sei automunito e pertanto non si ha contrassegno, si può richiedere l'autorizzazione ad accedere nella fascia oraria 6 - 10.30 e 14 - 17 con il ciclomotore/motoveicolo, presentando domanda documentata comprovante l'esistenza dei medesimi requisiti richiesti per il rilascio dei contrassegni che autorizzano l'accesso nella ztl.

Deroga alle fasce orarie per consegne notturne (tra le 24 e le 6): potranno essere rilasciate, a seguito di presentazione richiesta debitamente documentata deroghe alle fasce orarie per consegne notturne di merci deperibili, quotidiani e riviste.

Titolari di contrassegno Dsi – Installatori: accesso per pronto intervento: comunicare il transito, opportunamente documentato, entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio utilizzando il modulo specifico.

I veicoli di Poste Italiane (auto e moto) sono autorizzati all'accesso alla ztls San Francesco-Pratello con le seguenti modalità: veicoli di Poste Italiane adibiti al servizio svuotamento cassette postali - autorizzazione alla circolazione senza limitazione oraria, veicoli di Poste Italiane non ricompresi nel servizio svuotamento cassette - accesso nelle fasce orarie 6 - 10.30 e 15.30 - 16.30.

I veicoli di titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale per effettuare servizio postale possono accedere a fasce orarie:

6–22 per auto e moto di titolari di contrassegno operativo aventi sede nella zona

6 – 7; 9 – 10.30; 15 – 16.30; 20 – 22 per auto di titolari di contrassegno operativo non aventi sede nella zona

6-10.30 e 14–17 per moto e ciclomotori di titolari di contrassegno operativo non aventi sede nella zona

Permessi speciali: non sono validi i ticket giornalieri e quadrigiornalieri che consentono l'accesso alla ztl. Qualunque accesso deve essere prima autorizzato.

Autorizzazioni temporanee presentando domanda debitamente documentata, autorizzazioni temporanee per esigenze di accesso alla ztls San Francesco-Pratello di carattere contingente (es. cantieri, manifestazioni, assistenza ad anziani..)

Per le autorizzazioni temporanee connesse ad attività "di tipo operativo" si applicano integralmente le disposizioni tariffarie per tempo attualmente in vigore.

Per le autorizzazioni temporanee connesse ad attività "di tipo operativo" si applicano integralmente le disposizioni tariffarie per tempo attualmente in vigore. Lavoratori notturni: le aziende della ztls San Francesco-Pratello possono richiedere l’autorizzazione di accesso alla zona anche per i ciclomotori e motoveicoli di proprietà dei loro dipendenti/collaboratori che prestano servizio in orari particolarmente disagiati, cioè con inizio o fine turno in orario non servito dal trasporto pubblico (si considera convenzionalmente non servita dal trasporto pubblico di linea la fascia oraria compresa tra le 20 e le 7). La richiesta, da inviare via pec all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, è a cura dell'azienda che deve fornire la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro (es. libro matricola) e i turni di lavoro, tipologia del rapporto, targa. L’autorizzazione sarà rilasciata all’azienda, in seguito ad adeguata istruttoria e verifica della documentazione prodotta.

L’accesso in via del Pratello da Piazza Malpighi è comunque vietato per tutti i veicoli a motore, anche per i veicoli autorizzati alla ztls.

(Foto Polizia Locale )