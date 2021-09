Lavori, il 10 settembre chiusa la Complanare di San Lazzaro

Per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione presso lo svincolo di Ozzano nell’Emilia, sono previste limitazioni temporanee lungo la NSA 313 “di San Lazzaro”. Lo rende noto Ansa, competenze per il tratto in questione.

Venerdì 10 settembre, nella fascia oraria dalle 6:00 alle 19:00 sarà istituita la chiusura della Complanare di San Lazzaro dal km 3,150 al km 7,900. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Idice.