Meraville: paga con 100 euro falsi, ma c'è un poliziotto fuori servizio

Ha notato un uomo che stava pagando il conto con una banconota presumibilmente falsa. E' accaduto nella mattinata di ieri, 4 settembre, in un negozio del centro commerciale Meraville, in via Tito Carnacini, quando un agente della Squadra mobile di Bologna libero dal servizio ha notato un cliente che tentava di pagare parte del conto che ammontava a 290 euro con con una banconota da 100 euro presumibilmente falsa.

Il poliziotto si è quindi avvicinato alla cassiera, avvertendola. Sul posto sono arrivati dunque i colleghi che hanno sequestrato il denaro e denunciato un cittadino moldavo di 54 annai per il reato di spendita di monete false.