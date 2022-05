L'assessore Donini:"104 milioni (al giorno) in armi? Meglio in sanità"

"Riarmiamo la sanità". Con quest titolo a effetto l'assessore alla salute Raffaele Donini torna sul tema delle spese militari, e lo fa connettendolo con l'ormai annoso problema dei rimborsi governativi per le spese covid sostenute durante la pandemia.

"Sono fiducioso che nel confronto con gli Usa e la Nato, l’Italia possa portare un serio e reale contributo alla Pace in Europa, affinché questa guerra drammatica possa finire il più presto possibile". Stando però alle prime stime del ministero della Difesa, "l’aumento delle spese militari al 2% del Pil significherebbe passare dagli attuali 25,8 miliardi di euro all’anno (68 milioni al giorno) a circa 38 miliardi all’anno (104 milioni al giorno). Tutto questo mentre "intanto la sanità pubblica e universalistica del nostro paese fatica, in tutte le regioni, a far tornare i conti". In particolare, ricorda l'assessore Pd, mancano all'appello quattro miliardi di rimborsi per le spese Covid e sono carenti i medici di base e quelli degli ospedali.

"Le Regioni chiedono che la situazione si risolva presto perché altrimenti diventa difficile programmare la Sanità post Covid. 'Riarmare la Sanità'- precisa- significa più risorse rispetto ad un fondo nazionale sanitario, che, seppur aumentato in questi anni, risulta essere ancora palesemente inadeguato rispetto al fabbisogno reale. Inoltre, a fronte di maggiori spese previste, nei prossimi anni tornerebbe a scendere rispetto al rapporto con il Pil". Insomma, la "salute dei cittadini", è l'appello di Donini, deve venire "prima delle armi".