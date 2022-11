Lady Diana, Paul McCartney e gli altri: l'hotel delle star compie 110 anni

Frank Sinatra, Lady Diana, Paul McCartney, Vittorio De Sica, Federico Fellini. Sono solo alcune delle celebrità che hanno soggiornato al Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, il solo albergo pentastellato in tutta l'Emilia-Romagna che soffia su 110 candeline. Automobili che non passano inosservate, file di fan si accalcano sotto il portico di via Indipendenza in attesa dei loro idoli: ci siamo abituati. Ma dietro quella porta c'è tutta una storia che nasce ai tempi Belle Époque, ricca di storia, di arte (una mostra di Marinetti e le opere di Carracci) e, perché no, di aneddoti curiosi legati alle star. Il direttore Tiberio Biondi ha inaugurato un calendario di eventi legati all'importante compleanno che sono pretesto per raccontare delle storie. Tante. Quella volta che Lady Diana chiede un piatto di lasagne, quall'altra in cui Marya Carrey chiese di aggiungere due stanze alla sua suite per metterci tutte le sue scarpe.

Celebrità, artisti, principesse e star indimenticabili: i "grandi" che hanno alloggiato qui

È dagli inizi del Novecento che il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” è la casa di tutte le celebrità di passaggio a Bologna: sono stati “avvistati” i baffi di Clark Gable, la pipa di Jean Paul Sartre, il trench di Humphrey Bogart. Le Suite hanno accolto Nicola, ultimo Zar di Russia, la famiglia Reale italiana, personalità come Maria Callas, Anna Magnani, Vittorio De Sica, Federico Fellini, Brigitte Bardot, Sting, Rita Levi Montalcini, Woody Allen, Pavarotti e moltissimi altri. Le loro fotografie incorniciate si trovano nella sala del Café Marinetti, e raccontano, insieme alle firme e le dediche custodite nell’Album d’Oro e d’Onore del Grand Hotel, tutta la vitalità di un palazzo al centro delle cronache mondane.

Uno dei primi ospiti a lasciare il segno è stato sicuramente Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1914 tenne nell'hotel bolognese di via Indipendenza la una mostra-blitz durata appena 24 ore: una prima grande vetrina per il futurismo bolognese, a cui parteciparono con le loro opere un giovanissimo Giorgio Morandi, Severo Pozzati – il “futuro” cartellonista pubblicitario Sepo –, Osvaldo Licini, Mario Bacchelli, Giacomo Vespignani.

Nei decenni successivi il Grand Hotel si è trasformato nel tappeto rosso su cui sfilano le star del cinema e dello spettacolo in visita in città. Ad esempio fu memorabile l’arrivo di Frank Sinatra e dell’allora moglie Ava Gardner, nel 1953. Il cantante era la vedette di un concerto al Teatro Manzoni, ma a metà esibizione aveva lasciato il palco, furioso, perché il pubblico lo interrompeva acclamando Ava Gardner. La sera, in hotel, il direttore riuscì faticosamente a placare il suo nervosismo, grazie a un servizio bar generoso.

1995, l'anno in cui Lady Diana arrivò a Bologna: "Chiese un piatto di lasagne"

Tra gli aneddoti più sorprendenti, quello legato a Lady Diana, a Bologna nel 1995 per partecipare al concerto a scopo benefico Pavarotti & Friends: in piena notte chiese un piatto di lasagne, che si fece servire nella Presidential Suite Giambologna – dove ancora oggi si trova la toeletta originale utilizzata dalla principessa. Lo gradì moltissimo, e dichiarò di essersi sentita “bolognese per una notte”. Quanto a Paul McCartney, nel 2011, fece tappa qui durante il suo On the run Tour, scortato da una decina di guardie del corpo e assediato dai fan e dai fotografi. L’ex Beatles sfoderò tutto il suo charme, e nella hall salutò lo staff improvvisando il vecchio successo di Fred Buscaglione “buonasera signorina buonasera...”. Un momento indimenticabile per tutti i presenti.

La storia e l'anniversario dei 110 anni

Era 15 febbraio 1912, in piena Belle Époque, veniva inaugurato l’Hotel Baglioni, oggi Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, acquistato l’anno precedente dall’imprenditore Guido Baglioni nei locali settecenteschi dell'ex Seminario Arcivescovile, edificati negli ambienti delle dimore delle famiglie Ariosti e Arrigoni. Iniziava la storia di una struttura che da allora è al centro della vita culturale di Bologna. Nel 2022 si festeggiano i 110 anni di prestigiosa attività dell’unico 5 stelle lusso dell’Emilia: un importante traguardo, omaggiato con una serie di appuntamenti che raccontano la centralità e l'importanza del Grand Hotel - incastonato in uno storico palazzo nel cuore della città -, icona dell’ospitalità bolognese e italiana, sede di appuntamenti culturali e "dimora felsinea" per tanti ospiti illustri. E anche simbolo di un’epoca che ha attraversato il Novecento e fatto ingresso nel Nuovo Millennio.

I prossimi eventi speciali in programma

Dopo la serata del 24 novembre con l'attore e doppiatore Giorgio Borghetti, che ha messo in scena un monologo ricco di verve prese da alcune delle pagine più memorabili di “C’era una volta il Grand Hotel Majestic già Baglioni”. Il 12 dicembre si brinda: 110 di questi anni. Si viaggia nel tempo per immergere gli ospiti nell’atmosfera di un’immaginaria festa di Natale di 110 anni fa, in piena Belle Époque, quando si affermava l’Operetta, genere teatrale brillante, trait d’union tra il Melodramma e anticipatore del contemporaneo Musical. Il direttore d’orchestra Maestro Stefano Giaroli, in veste di pianista, accompagnerà dal vivo un ensemble di artisti del belcanto, tra i quali anche il tenore Stefano Consolini. Una performance articolata e diffusa, con frequenti cambi di costume, che metterà in scena un accattivante repertorio: arie di celebri Operette e tradizionali canti natalizi. Melodie che appartengono alla memoria collettiva, riproposte in un’interpretazione elegante e originale.

Uno scrigno di tesori: nel palazzo seicentesco anche la prima opera nota dei Carracci

Il Majestic sorge nel cuore della città, di fronte alla Cattedrale di San Pietro, a due passi da Piazza Maggiore, in un palazzo che nasconde capolavori artistici e storici. L’edificio è strettamente connesso, anche dal punto di vista architettonico, al seicentesco Palazzo Fava, di cui inizialmente faceva parte, e che oggi è sede di importanti esposizioni. A testimonianza di quel periodo rimane, al piano nobile dell’hotel, il Camerino d’Europa, dove si può ammirare la prima opera nota dei Carracci, che ritrae episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Appartengono invece alla scuola dei Carracci gli affreschi del XVI secolo che decorano il soffitto del salone de I Carracci, il ristorante dell’hotel, che offre così un’esperienza al tempo stesso gastronomica, estetica e storica. Si scende al piano interrato, invece, per viaggiare a ritroso nel tempo fino all’epoca romana. Qui è stata riportata alla luce un tratto di Flaminia Militare, costruita nel 187 a.C.: ancora si notano i segni del passaggio dei carri e i resti di pavimentazione. Oggi questo ambiente è uno spazio espositivo restituito alla città. Eleganza, lusso ed estrema cura dei dettagli caratterizzano le camere e le suite, dove regnano armonia di forme, luce e colori, tra rifiniture, elementi architettonici, arredi in stile ‘800 francese e in stile classico veneziano.

L'hotel che è anche set cinematografico: fra gli altri, ci hanno girato anche Diabolik

Il palazzo diventa spesso un set per alcune delle produzioni più interessanti del panorama nazionale: recentemente la Presidential Suite Giuseppe Verdi e l’Art Deco Terrace Suite hanno fatto da sfondo ad alcune scene della quarta stagione della serie Gomorra, mentre la suite presidenziale Giambologna è stata la perfetta cornice della notte d’amore tra Diabolik, alias Luca Marinelli, e la sua complice Eva Kant, ovvero Miriam Leone, nella pellicola dei Manetti Bros dedicata al celebre ladro. Solo negli ultimi mesi il Majestic ha accolto Fanny Ardant, Keany Reeves, Edward Norton, e tra gli attori italiani Miriam Leone, Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci, Stefano Accorsi, Luigi Lo Cascio, Riccardo Scamarcio.

I grandi della musica e del cinema: i Backstreet Boys e i The Cure hanno dormito qui

Un altro ospite, John Landis, regista di film cult come The Blues Brothers, Animal House e Una poltrona per due, ha trasformato il Grand Hotel in una “scuola di cinema” per una classe di 20 talenti emergenti da tutto il mondo, all’interno di un progetto con l’International Filmmaking Academy Cineteca di Bologna: le sale del palazzo sono state il set dei loro cortometraggi, girati la prima settimana di luglio. Bologna città della musica, tanti gli artisti internazionali ospiti del Majestic: nelle ultime settimane il Grand Hotel ha accolto David Garrett, Simple Plan, Eric Clapton, Editors, Backstreet Boys. The Cure, oltre a Matthew Bellamy e Dominic Howard dei Muse, e anche gli italiani Gianna Nannini, Marco Mengoni e Marracash.