VIDEO | Dentro la centrale operativa del 118: "60 interventi Covid al giorno, ma ora va meglio"

Otto operatori, di cui due filtro e un cosiddetto "flussista" dedicato soltanto al coronavirus. Mille chiamate e 600 interventi al giorno. Sono i numeri della Centrale Operativa del 118 Emilia Est, con sede nell'ospedale Maggiore, che copre i territori di Bologna, Imola, Modena e Ferrara.

Emergenza Covid ma non solo: in centrale ogni giorno arrivano in media circa 900 chiamate, niente a che vedere con i numeri di febbraio, quando in un solo giorno ne arrivarono quasi 4mila, ma evidentemente in aumento rispetto ai mesi scorsi.

"Per quel che riguarda gli interventi – ci spiega Cosimo Picoco, direttore della Centrale operativa Emilia Est – ad oggi se ne fanno circa 600 al giorno, 280 nel territorio Ausl Bologna, di cui circa il 20% Covid. C'è stato un picco da inizio ottobre e nelle ultime due settimane, con 50-60 interventi covid al giorno".

"Abbiamo fatto tesoro di quanto accaduto con la prima fase – spiega – migliorando le criticità e riorganizzando al meglio l'attività: per esempio abbiamo un operatore filtro in più, più ambulanze per gli interventi ma anche per il trasporto intraospedaliero che è decisamente aumentato. Al momento – conclude – la situazione sta migliorando ma se dovesse servire, abbiamo anche un ulteriore sala con sei postazioni".