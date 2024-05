12 anni dal secondo sisma, Bonaccini: "Abbiamo ricostruito tutto"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Il 29 maggio di 12 anni fa la seconda drammatica scossa di terremoto che colpì la nostra regione. Ancora vittime, crolli, disperazione, a nove giorni dalla prima. Il mio pensiero e quello di tutta la comunità regionale va a chi non c’è più e ai loro familiari". È il ricordo di quei drammatici giorni del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"In 12 anni abbiamo ricostruito tutto - continua Bonaccini - per quella che il Presidente Mattarella ha definito come una ricostruzione esemplare. E tutti coloro che hanno ricostruito casa o azienda hanno ricevuto il 100% di rimborso, al pari dei sindaci di qualsiasi colore politico, per le loro scuole, impianti sportivi, teatri o municipi. Grazie all’impegno dei governi precedenti, tutti, nessuno escluso".

"Ai volontari del sistema di Protezione Civile, ai sanitari, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alle Forze delll’Ordine, agli amministratori locali e alle polizie locali, agli imprenditori e alle loro maestranze, a tutti coloro che da ogni parte d’Italia sono venuti a darci una mano per ripartire: grazie. Ancora una volta, GRAZIE - e conclude - L’Emilia-Romagna oggi è più forte e sicura di prima".

La seconda forte scossa