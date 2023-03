Tra cipolle e patate 12 quintali di hashish: la maxi operazione dei Carabinieri

Si spostavano tra Bologna, Piacenza, Monza-Brianza, Alessandria, Verona e Vicenza per vendere la droga, a chili. I Carabinieri hanno scoperto un capannone che "ospitava" un tir proveniente dalla Spagna con dodici quintali di hashish nascosti tra cipolle e patate. Tre gli arresti in flagranza: un cittadino marocchino 34enne domiciliato a Voghera con precedenti penali, un connazionale 31enne, domiciliato a Terragona (Spagna), incensurato, sorpreso a guidare il Tir con la droga, e un 24enne italiano di origine marocchina, residente nella provincia di Pavia. Lo riferisce Milano Today.

Il modus operandi

Partite alla fine 2022, le indagini hanno inizialmente posto l'attenzione sul 34enne, considerato la 'mente' del traffico, e sul 24enne, suo collaboratore.

Secondo le ricostruzioni, una volta arrivato, il camion veniva scaricato e la droga veniva trasferita nelle automobili, che venivano cambiate in continuazione. Infine lo stupefacente arrivava sulle piazze di spaccio. I due si spostavano frequentemente verso le province di Alessandria, Piacenza, Monza-Brianza, Bologna, Verona e Vicenza per smerciare la droga utilizzando auto prese a noleggio o intestate a prestanome.

Le indagini

Il 10 febbraio 2023 i carabinieri hanno perquisito un'abitazione, presa in affitto dal 34enne, e hanno trovato 125 chili di hashish. L'alloggio veniva utilizzato come deposito. Bruciato il covo, l'indagato ha trovato un altro luogo per depositare la droga: un capannone a Redavalle, sempre nel Pavese. Stavolta, però, la locazione è stata intestata al suo complice.

Tra cipolle e parate

I carabinieri hanno sorpreso i trafficanti mentre scaricavano la droga, nascosta tra cipolle e patate, dal Tir e la caricavano a bordo delle auto. Nel corso dell'operazione stati trovati anche 130mila euro in contanti e 1,4 chili di cocaina pura.

In tutto, l'operazione ha permesso di sequestrare 1.395 chili di hashish (per un valore di vendita al dettaglio di circa 11 milioni), 1,4 chili di cocaina pura (per 300mila euro di valore al dettaglio dopo il 'taglio') e 130mila euro in contanti. I tre sono stati arrestati e portati nel carcere di Pavia.