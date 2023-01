149° edizione del Carnevale: Persiceto fa già il tutto esaurito

Ripresa alla grande per la 149° edizione del Carnevale di San Giovanni in Persiceto, dopo gli anni difficili della pandemia e gli organizzatori fanno sapere che a un mese dall'evento "sono rimasti davvero pochi posti disponibili per assistere allo straordinario spettacolo dalla tribuna in piazza".

Le due domeniche di sfilata si terranno nelle date: 12 e 19 febbraio 2023 e a presentare la 149° edizione ci sarà lo speaker storico del carnevale Sergio Vanelli che accoglierà i carri in piazza direttamente dalla tribuna, accompagnato dalla conduttrice e vocalist bolognese Carlotta Voice Savorelli.

Nella prima giornata di carnevale, il 12 febbraio, ogni carro sfilerà per le vie del centro, ed una volta raggiunta la piazza centrale porterà in scena il proprio Spillo, mentre nel secondo ed ultimo appuntamento, il 19 febbraio, al termine della consueta sfilata, un’attenta giuria decreterà il carro vincitore e procederà con l’assegnazione del Gonfalone bianco al primo classificato.

"Il carnevale rimane punto di riferimento per la tradizione culturale e folkloristica del nostro territorio, durante le

due giornate sarà presente una ricca offerta enogastronomica a tema - continuano da Persiceto - come gli Africanetti di San Giovanni in Persiceto, antica delizia bolognese e dolce simbolo del carnevale persicetano, e la 'Beertoldo', una birra che rende omaggio al Re di questa manifestazione. Non mancheranno anche tanti food truck che porteranno proposte culinarie di varie specialità on the road".

Per poter assistere in prima fila allo spettacolo dello Spillo, che si tiene come da tradizione nella Piazza del

Popolo, sarà possibile accedere ai posti numerati a pagamento in tribuna. I biglietti varranno per entrambe le

domeniche.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.