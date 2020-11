15 novembre domenica ecologica a Bologna e nei comuni della Città Metropolitana

Domenica 15 novembre sarà domenica ecologica a Bologna e nella città metropolitana. Oltre al capoluogo sono coinvolti i Comuni dell'agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa.

Nell’area urbana di Bologna, nelle domeniche ecologiche si potrà viaggiare sui mezzi Tper con un unico biglietto per tutta la giornata.

Domeniche ecologiche: chi può e non può circolare

A Bologna le limitazioni alla circolazione non comprendono alcune delle principali vie di collegamento con l’area metropolitana, come ad esempio la tangenziale e il raccordo tangenziale/Borgo Panigale, le vie che dagli svincoli della tangenziale e dell’autostrada portano ai parcheggi scambiatori della città, all'ingresso " Kiss and Ride ” della Stazione Alta Velocità, all'Aeroporto Marconi, e altri elencati nel dettaglio nell' ordinanza (n.372398/2020).

Qui la mappa con tutte le strade in cui si può circolare sul territorio.

Dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e nelle domeniche ecologiche, non possono circolare i veicoli a motore:

• benzina Pre-Euro e Euro 1

• diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 Pre-Euro e Euro 1-2-3

• ciclomotori, motocicli e minicar Pre-Euro

Possono circolare:

• veicoli a benzina omologati euro 2 o successivi

• veicoli diesel omologati euro 4 o successivi

• ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successivi.

Possono sempre circolare:

• gli autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologati a quatto o più posti

• gli autoveicoli con almeno 2 persone a bordo (car-pooling) se omologati a 2/3 posti

• veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico

• veicoli alimentati a metano o GPL

• veicoli a servizio del trasporto pubblico

• veicoli di emergenza e soccorso.

Per conoscere nel dettaglio limitazioni e deroghe in vigore nei singoli Comuni è necessario consultare le relative ordinanze.