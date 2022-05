17enne difende il fratello, accoltellato in strada a Monghidoro

Bullismo che sfocia in violenza ai danni di un minore a Monghidoro con un 17enne accoltellato in strada. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nel centro del paese: da quanto si apprende, un ragazzino di 10 anni era in compagnia del fratello ed è stato avvicinato da un gruppetto di 16enni. Prima gli "sfottò", poi l'accerchiamento, quindi il fratello maggiore ha cercato di difenderlo, quando uno degli "avversari" ha estratto un coltello e lo ha colpito con due fendenti.

Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il 17enne al pronto soccorso in codice 2 e i carabinieri che hanno recuperato la lama e portato l'aggressore e i suoi amici in caserma.

Delle indagini si occupano i militari di San Lazzaro e il pm del tribunale dei minori.

Un altro accoltellamento ad opera di un minore si era verificatola notte del 1° maggio in via Zamboni, a Bologna, nella zona universitaria. A finire in manette con l’accusa di tentato omicidio, dopo un’indagine dei carabinieri, un 17enne che ha accoltellato un 27enne davanti a un locale e hanno pestato l'amico 29enne.