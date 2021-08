"La verità non ha tempo". Bologna non dimentica la strage in stazione | VIDEO RACCONTO 41° ANNIVERSARIO

Il Nettuno d'Oro ai familiari delle vittime, poi il corteo fino alla stazione e il minuto di silenzio alle 10.25. È il 2 agosto e, come ogni anno, Bologna non dimentica. Quest'anno, 41esimo anniversario, ricorrono anche i 40 anni dalla fondazione dell'associazione. A rappresentare il Governo, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che promette il suo impegno per gli organici della giustizia e per il rinnovo della digitalizzazione degli atti. Presente anche il ministro Patrizio Bianchi.

Si è unito al corteo poi anche l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Ci tenevo ad essere qui oggi in mezzo alla gente comune, perché è il giorno di una commemorazione importante non solo per Bologna ma per l'Italia intera, questa è una ferita profonda che rimane purtroppo ancora aperta", ha detto Conte dopo i tre fischi del locomotore e il minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage.