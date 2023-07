2 Agosto, Bolognesi: “Basta atteggiamenti depistanti nel Governo” | VIDEO

Si avvicina il 2 Agosto e, con questo, le polemiche che non mancano mai. Ad alzare la voce è Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, intervenuto a margine della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo d’Accursio: “Vogliamo sentire cosa ha da dire il Governo. Al ministro Piantedosi (che sarà presente all’evento, ndr) noi porremo delle domande, lui spero che ci dia delle risposte. E spero anche che certi atteggiamenti da parte di membri del Governo finiscano. Se uno vuole portare avanti operazioni depistanti o addirittura di annullamento di processi impunemente davanti al Parlamento, come addirittura ha fatto il ministro della Giustizia, noi vogliamo ricordare che è un'offesa per il Parlamento stesso. Non è un discorso fatto al bar. La rivolta - riporta l'agenzia Dire - dovrebbe essere parlamentare, non solamente dei familiari delle vittime” conclude Bolognesi.

“Come amministrazione comunale ho chiesto al ministro che il Governo si impegni insieme a noi a portare avanti i contenuti delle sentenze che i tribunali hanno esplicitato – spiega il sindaco Matteo Lepore –, per noi è importante raccontare e far conoscere cosa è successo il 2 agosto, e non avvallare depistaggi. Quindi mi aspetto da questo Governo che ci sia questo tipo di collaborazione”. D’accordo con lui il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Le sentenze oggi ci sono. Diciamo quindi no a chi, anche in Parlamento, pensa di poter attenuare le responsabilità fin qui accertate, o avviare operazioni di revisionismo o di riscrittura di quanto accaduto e sancito dai Tribunali, risultati preziosi raggiunti con così tanta fatica. Ormai è molto chiaro il quadro che si è delineato", dice Bonaccini in riferimento in particolare all'ultima sentenza della Corte d'Assise nel processo a Paolo Bellini, nella quale "oltre ai mandanti sono stati evidenziati anche fiancheggiatori, finanziatori e il ruolo della loggia massonica P2".

“Noi saremo in piazza al fianco dei famigliari delle vittime e della città intera – continua il governatore – condividendo un dolore che il passare degli anni non ha certo lenito. Per fare memoria, ribadire che il pensiero va a chi non c'è più, a chi rimase ferito, e che la piena verità su una delle stragi più efferate della storia repubblicana è e rimane il nostro obiettivo. Da decenni siamo a fianco di chi si batte in nome della verità giudiziaria, familiari e inquirenti, instancabili e tuttora al lavoro. Un impegno condiviso per verità, giustizia, difesa dei valori democratici che ha avuto, e avrà sempre, il nostro totale sostegno. Non ci stancheremo mai di pretendere che sia fatta piena luce su quel vile e sanguinario attentato. La democrazia deve avere radici nella verità, nel rispetto della persona e della convivenza civile, valori che i mandanti e gli autori della strage puntavano a sovvertire” conclude Bonaccini.

Infine, confermata la presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alle commemorazioni del 2 Agosto. La ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, dopo la mattinata a Bologna, si trasferirà nel modenese, dove parteciperà alla Festa dell’Unità di Bosco Albergati. Schlein incontrerà i cittadini alle ore 19.15, in occasione della serata dedicata alla raccolta fondi in favore della Romagna colpita dall’alluvione.