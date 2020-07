Contromanifestazione 2 agosto, Fratoianni (SI): "Oltraggio alla memoria, impeditela"

"Frange dell'estrema destra e reduci del terrorismo nero, annunciano per domenica prossima 2 agosto, a 40 anni dalla strage della stazione di Bologna, manifestazioni di piazza. Il tentativo è quello di cancellare una responsabilità accertata dalla magistratura e dalla storia". Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che chiede di "impedire che si svolgano", domenica prossima, 40esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, "manifestazioni che costituiscono un oltraggio alla memoria delle vittime e alla storia di questo Paese".

In piazza Carducci infatti alcuni comitati alle 18 scenderanno in piazza "per la prima in 40 anni, il fronte revisionista" del comitato ’L’ora della verità sul 2 agosto 1980’ e dell’associazione ’La verità su Ignoto 86’. Da quanto si apprende, verranno lette le 10 domande che un gruppo parlamentare, composto da Fratelli d’Italia e Lega, ha depositato in Senato "ma senza ottenere ancora risposte". (dire)