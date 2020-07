2 agosto, 10:25. L'abbraccio del Comune: "Usate la foto come immagine del profilo"

Bologna non dimentica la strage del 2 agosto 1980 e fa sentire il suo abbraccio, come ogni anno. Anche per il 40esimo anniversario, un po' stravolto dall'emergenza sanitaria, con le celebrazioni ridotte al minimo per evitare assembramenti e rischio contagi.

Così il Comune di Bologna invita su Facebook a scaricare e usare una foto dell'orologio della stazione, ancora fermo all'ora dell'attentato, 10.25, l'orario in cui esplose la bomba che fece 85 morti e 200 feriti.

"Sono passati 40 anni da quel 2 agosto 1980 – scrivono da Palazzo D'Accursio – in questa fase di convivenza con l'emergenza coronavirus, quest'anno il 2 agosto sarà ancora di più un giorno particolare per la nostra città.

Scaricate quest'immagine e usatela come foto del vostro profilo Facebook: è un modo per far sentire l'abbraccio di tutte e tutti noi a Bologna – continuano – alla comunità ferita in cerca della verità, ai parenti e agli amici delle vittime".