A Bologna la Festa della Repubblica dedicata alla tragedia di Suviana

Quest’anno le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica sono state l’occasione per ricordare le vittime della centrale di Suviana. A farlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che nel suo intervento in piazza San Domenico, ha voluto ricordare le sette vittime nell’incidente alla centrale e tutti gli altri morti sul lavoro.

La cerimonia è stata aperta dal prefetto Attilio Visconti che, dopo aver passato in rassegna con il comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna, generale Massimo Zuccher, il picchetto composto da diverse forze dell’ordine, ha letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che "invita a difendere ogni giorno indipendenza e democrazia conquistate con la lotta di Liberazione, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune”.

Tra le autorità presenti, oltre al vice ministro Galeazzo Bignami, in prima fila e vicini c’erano anche il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram al fianco di Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica di Bologna.

Riparte il dialogo tra le diverse comunità

L'incontro di oggi, per il presidente della Comunità Ebraica De Paz, è stato un modo per "stimolare un dialogo costruttivo vero e di grande consapevolezza rispetto a quello che è il valore della diversità, a prescindere da quelli che sono gli effetti della politica". Per De Paz, infatti, gesti troppo connotati politicamente "in questo momento non fanno bene a nessuno. E quindi mi riferisco anche al gesto dell'esporre la bandiera" Palestinese in Comune a Bologna "che appartiene esattamente alla sfera politica". Per far ripartire il dialogo in maniera proficua, invece, per De Paz, è necessario "provare a fare un passettino indietro tutti e di mettersi al lavoro" per poter tornare a confrontarsi in maniera costruttiva.

"Bisogna costruire uno spazio dove le dinamiche le posizioni che appartengono a ogni singola comunità facciano fronte comune su una grande comunità", ribadisce assicurando che la giornata di oggi è la prima di una serie di incontri che favoriscano il dialogo interreligioso e rilancia il progetto della Casa del Dialogo tra le culture religioni, portato avanti anche con il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi.

Proprio sul dialogo interreligioso punta anche il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram. Con il presidente della Comunità Ebraica De Paz "abbiamo sempre saputo quali sono le reciproche idee sulla questione del conflitto israelo-palestinese, per cui non è non è assolutamente una novità per noi il fatto di trovarci sulle posizioni" espresse nei giorni scorsi "a maggior ragione con il conflitto che si fa sempre più sanguinoso e le vittime sono sempre sono sempre di più, in particolare donne e bambini". "Noi abbiamo sempre cercato sempre di scindere quello che è il bene della collettività da quello che è il conflitto tra le parti - aggiunge Lafram - . Ognuno mantiene le sue posizioni senza però dimenticare che noi condividiamo un territorio, quello di Bologna, e siamo tutti parte di un'unica comunità di cittadini". Per Lafram quindi si deve "lavorare" per mantenere " una coesione tra i cittadini al di là di quelle che sono le loro appartenenze di fede. L'abbiamo interpretato al meglio in quel percorso di dialogo interreligioso che abbiamo portato insieme per anni, ovviamente insieme anche al cardinale Zuppi e ad altre comunità religiose presenti in città". "L'idea è quella comunque di rilanciare questo percorso che già stiamo portando avanti da anni perché dobbiamo fare diciamo tesoro di quel lavoro di condivisione di quel cammino comune che abbiamo interpretato", conclude.