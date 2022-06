Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni

Giovedì 2 giugno 2022 ricorrono i 76 anni della Repubblica italiana. Le celebrazioni ufficiali della città di Bologna quest’anno si terranno, per la prima volta nella storia cittadina, a Casteldebole, nel Quartiere Borgo Panigale - Reno, presso il giardino Sorelle Mirabal davanti al Centro Polifunzionale Bacchelli di via Galeazza 2.

Zona della città dall’anima popolare e caratterizzata dalla presenza di molti giovani e studenti.

Una scelta simbolica voluta dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e dal Prefetto Attilio Visconti, che guiderà le celebrazioni della Festa della Repubblica, per dare il segno della massima vicinanza delle istituzioni ai cittadini, nel giorno nel quale si celebrano la Repubblica e l’unità nazionale.

Il programma delle cerimonie

La giornata inizia alle ore 10.00 dove a Bologna presso il Centro polifunzionale Bacchelli-giardino sorelle Mirabal/via Galeazza 2 si tiene la cerimonia istituzionale con alzabandiera, lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto Attilio Visconti e interventi del sindaco Matteo Lepore e della presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti.

Sempre alle 10 al Parco del Sostegno si terrà la Cerimonia in ricordo dei caduti per la Libertà promossa da Anpi Lame, con la partecipazione presidente Quartiere Navile Mazzoni. Alle 17.00 in piazza Spadolini presidio promosso da Sinistra unita per Bologna per la pace con intitolazione simbolica della piazza a Gino Strada. Alle 17.45, a Imola presso il Comune, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona alla lapide dell'Albo d'oro. Partecipano il sindaco Marco Panieri, rappresentanti della Forze dell'ordine, della Polizia locale e delle associazioni d'arma e partigiane.