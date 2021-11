Commemorazione defunti, 2 novembre: l'abbraccio floreale alla città nei cimiteri

Mai come negli ultimi due anni la ricorrenza del 2 novembre ha visto una partecipazione così importante e commossa a causa dei tanti decessi causati dal covid, così Bologna servizi cimiteriali e il Comune hanno voluto dfare un omaggio alla comunità che nel lungo periodo della "pandemia si è stretta in un abbraccio virtuale, che oggi ritorna simbolicamente a rappresentarsi nei cuori floreali allestiti nel giardino d’ingresso della Certosa e a Borgo Panigale. Spiccano sul prato il rosso e il bianco di gerbere e gerani: i colori simbolo della bandiera cittadina si uniscono dando vita all’inedita composizione".



Una composizione a forma di cuore come segno di vicinanza verso i cittadini di Bologna che, specialmente in questi giorni, visitano i cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale per un saluto a chi non c’è più: è in questo modo che Bologna Servizi Cimiteriali e il Comune di Bologna vogliono esprimere la propria empatia nei confronti della comunità.



"Il gesto di affetto da parte di BSC e del Comune di Bologna, realizzato in collaborazione con i fiorai della Certosa, prende forma nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, che vedono i cittadini tornare a passeggiare in sicurezza lungo i viali dei cimiteri cittadini - si lelle nella nota - già diverse migliaia di persone si sono recate in visita nei giorni precedenti le festività. Nell’orario di apertura straordinaria previsto fino al 2 novembre, tutti i giorni dalle 8 alle 18, i visitatori possono anche beneficiare dei servizi offerti dagli uffici cimiteriali, costantemente aperti al pubblico, e del supporto dedicato alle persone con limitazioni nella mobilità, che possono essere accompagnate con mezzi elettrici dai loro cari. Utile anche il servizio fruibile attraverso i totem installati agli ingressi e all’interno dei cimiteri, che offrono informazioni e mappe illustrative per le persone in visita".



A partire dal 31 ottobre per i visitatori è inoltre possibile condividere l’immagine della composizione attraverso un apposito QR Code posizionato in prossimità della stessa, affinché possano apprezzarla anche coloro che non avranno l’occasione di vederla dal vivo.