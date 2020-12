Bologna nell’anno del Covid. Le immagini di questo 2020 che resteranno nella storia (e nei nostri cuori) | VIDEO

"Ciao ciao 2020", finalmente, dicono in molti. L'anno che se ne va, il 2020, è un anno che non dimenticheremo facilmente, purtroppo segnato a 360 gradi dalla pandemia da coronavirus. Ma, come tutti gli anni, ci sono stati anche momenti felici. Ultimo quello dell'approvazione del vaccino e dell'inizio della campagna.

Con questo video ripercorriamo i momenti che hanno caratterizzato gli ultimi dieci mesi perlopiù, ovvero dallo scoppio della pandemia ad oggi. A partire dai primi contagi a febbraio, poi marzo, il mese più difficile, la finta tregua estiva e lo scoppio della seconda ondata in autunno.

L'anno poi si chiude sulle note di Dalla, con le luminarie in via D'Azeglio di Futura, in attesa del 2021: "Aspettiamo che ritorni la luce".