Addio al 2021: ecco i fatti dell'anno e gli articoli più letti

Anche il 2021 è stato segnato dalla pandemia e con l'avvio della campagna di vaccinazione anti-covid, dopo il "vaccine day" del 27 dicembre 2020.

Vediamo insieme gli articoli più letti, un modo per ripercorrere le tappe dell'anno che sta per finire.

Covid: A interessare maggiormente i lettori sono stati gli articoli informativi sulle somministrazioni, sulle limitazioni, contagi e lutti

Covid, morta bimba di 11 anni al Sant'Orsola

A Bologna confermata la zona rossa: nidi e materne chiusi, stop alle attività commerciali non essenziali

Emilia-Romagna 'arancione', è ufficiale: ecco cosa cambia

Vaccini mRNA: come funzionano Pfizer e Moderna, lo 'spiegone' facile

Economia e famiglie in difficoltà con le restrizioni anti-contagio. Diverse le associazioni cittadine impegnate negli aiuti

Pandemia e nuove povertà, Caritas: "Sostegno a oltre mille famiglie, ora aiuti ai piccoli imprenditori"

Nella mensa sociale, dove si prepara il pasto per chi non ce l'ha: "Il covid ci ha tagliato le gambe" |VIDEO

Un'altra novità del 2021 è stato il Green pass, la certificazione verde in formato digitale e stampabile, emessa dal Ministero della Salute

Green Pass: come ottenerlo e dove scaricare il QR Code in pochi minuti

A fronte della campagna vaccinale e delle restrizioni, tante le proteste nel paese e in città

Corteo no Green Pass: "Ci aspettavamo questi numeri, andremo avanti a oltranza|VIDEO

"IoApro" commercianti e ristoratori in Piazza Maggiore

Violenza sulle donne: ancora violenza e due donne uccise. Hanno sconvolto i cittadini, anche per la brutalità, gli omicidi di Emma Pezemo, 31 anni, uccisa e lasciata in un cassonetto, e della giovanissima Chiara Gualzetti, 16 anni, entrambi vittime di persone che conoscevano e delle quali probabilmente si fidavano

Donna uccisa e gettata nel cassonetto, un amico: "L'ho vista giovedì, avrei potuto dirle qualcosa in più" |VIDEO

Chiara uccisa a coltellate. Confessione shock dell'amico: "Voce interiore ha detto di uccidere"

Patrick Zaki: Dopo essere stato arrestato a Il Cairo a febbraio del 2019, lo studente egiziano dell'Alma Mater esce dal carcere

Patrick Zaki è libero: via la divisa da detenuto, indossa la t-shirt dell'Alma Mater

Sociale: Tanto interesse per il B&B "Via delle Idee": alcuni giovani con la Sindrome di Down si occupano anche della gestione

Il b&b 'Via delle Idee' a Tu si que vales."Gerry Scotti: "Andate da questi ragazzi a Bologna"

Elezioni amministrative: Da ottobre, Bologna un nuovo sindaco, Matteo Lepore

Elezioni Bologna, Matteo Lepore è il nuovo sindaco. Vince con il 62%

Cielo e stelle: Tanti lettori nel mese di agosto si sono interessati alla cosiddetta "Luna Blu": ovvero dello Strione o del Grano, l a tredicesima fase di luna piena

Arriva la Luna Blu : quando e dove vedere lo spettacolo nel cielo a Bologna

A onorare il motto "non è vero ma ci credo", c'è l'oroscopo dell'anno, che, tra scetticismo e curiosità, è sempre tra gli argomenti più gettonati

L'Oroscopo 2021 segno per segno: ecco cosa prevedono le Stelle

Spettacolo: A luglio del 2021, è mancata anche Raffaella Carrà, vero mito della TV. La città le ha dedicato le luminarie natalizie in via D'Azeglio

Raffaella Carrà è morta, mondo dello spettacolo in lutto

"Con Tanti Auguri! RaffCarrà": accese le luminarie in via D'Azeglio

A Bologna è morto anche Michele Merlo, giovane cantautore e scrittore

Michele Merlo stroncato da una leucemia fulminante. Il medico: "Difficile riconoscerne i sintomi"

Sempre in tema di "vip", tanti lettori hanno seguito la convalescenza di Gianni Morandi, che a marzo è rimasto vittima di un incidente domestico, riportando ustioni gravi

Gianni Morandi in ospedale per ustioni: è caduto sul fuoco mentre lavorava in campagna

E sempre grande appresione per Alex Zanardi, il super campione che, dopo quello in cui perse le gambe nel 2001, è rimasto vittima di un altro terribile incidente in handbike

Alex Zanardi torna a casa per Natale, la moglie: "Percorso ancora lungo, ma per lui vuol dire tanto"

Non poteva mancare Sanremo, con la bolognese Matilda De Angelis sul palco dell'Ariston

La bolognese Matilda de Angelis sul palco di Sanremo insieme ad Amadeus

Vasco esce con il suo nuovo singolo e gira il video clip in Piazza Maggiore

Vasco Rossi, "Una canzone d'amore buttata via": finalmente c'è il video girato sul Crescentone

Grande successo anche gli articoli dedicati al "Giro d'Italia" che a maggio ha fatto tappa a Bologna e in altri comuni limitrofi

A Bologna oggi il Giro d'Italia: ecco il percorso della 'nuvola rosa' in città e provincia

Verde, ambiente e animali: è piaciuto molto il "Tulipak", il campo di tulipani che ha portato un pezzettino di Olanda in città

Un pezzettino di Olanda a Bologna: ecco Tulipark, dove si raccolgono tulipani | VIDEO

E i tanti amanti delle due ruote si sono interessati all'inaugurazione della "Ciclovia del sole", il tratto Mirandola-Sala Bolognese (46km), che fa parte del grande itinerario Capo Nord-Malta

Ecco la Ciclovia del Sole sull'ex linea Bologna-Verona: "Immersa nella natura e nel silenzio" | VIDEO

A ottobre, un incendio ha devastato l'Oasi Felina di Pianoro e diversi mici hanno trovato la morte. Tanti i volontari hanno offerto un aiuto per la ricostruzione, tra i quali Damiano dei Maneskin, band vincitrice del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest

Incendio oasi gatti di Pianoro: "Un messaggio da Damiano dei Maneskin, 'verremo a trovarvi'"

Cibo e ricette: la cucina è sempre premiata dai lettori, così come le ricette tradizionali proposte degli stef stellati

Le "mitiche" crescentine fritte: la video-ricetta dello chef Bruno Barbieri

Tortellini: Bologna batte Modena, la disfida in scena sotto le Torri

Tanti i lettori delle guide che riguardano ristoranti e trattorie, premiati dalle riviste specializzate

A Bologna 6 trattorie sono le migliori d'Italia per la guida 50 Top Italy: ecco quali sono

Gambero Rosso: la guida dei migliori ristoranti sushi a Bologna e in Emilia Romagna

Migliori Catene Artigianali di Pizzerie al Mondo: Berberè si classifica al quarto posto

I lettori sono sempre in cerca di atmosfera, aria aperta e cibi etnici

Mangiare respirando la storia: sei locali imperdibili a Bologna

Dove mangiare indiano a Bologna: ristoranti, rosticcerie e take away

Mangiare all'aperto: ristoranti con terrazza a Bologna, la nostra mini-guida

Piatti iraniani, libanesi e siriani: dove mangiarli a Bologna

Agriturismo con cucina bolognese: la nostra mini-guida