Il 2023 in dieci notizie

A guardare in retrospettiva quello che è successo, il 2023 per Bologna e provincia è stato un anno frenetico, quasi convulso. Denso. Di novità e conquiste, ma anche di momenti molto impegnativi. In quest'anno che sta finendo, più volte le Due Torri si sono trovate con i riflettori del mondo puntati addosso. E, allo stesso tempo, sono state testimoni di dibattiti, polemiche, gioie e tragedie tutte così normalmente (ma non banalmente) quotidiane. Ripercorriamo l'anno che è stato attraverso le notizie più importanti che hanno reso questo 2023 memoriabile sotto molti punti di vista.

1. L'alluvione

Il 2023 è stato un anno che ha segnato tragicamente la storia dell’Emilia Romagna per le nuove alluvioni. Le calamità che hanno colpito tra il 2 e il 17 maggio hanno causato la morte di 16 persone, migliaia di sfollati e miliardi di danni. Nel Bolognese le devastazioni più gravi si sono verificate nella valle dell’Idice, con l’esondazione che ha travolto Molinella e Budrio, e nelle località della Valle del Santerno dove le frane hanno distrutto decine di strade ed edifici. Nel capoluogo via Saffi è finita sotto l’acqua del torrente Ravone, sotto il fango invece il borgo del Farneto. Una delle vittime viveva a San Lazzaro. In quei giorni abbiamo raccolto storie di dolore ma anche di altruismo, come quello dei volontari nelle località alluvionate. Fin dai giorni successivi all’emergenza non è mancata la voglia di ripartire, che si è però scontrata con le lungaggini del commissariamento affidato al generale Figliuolo, mentre la mancanza di fondi regionali e nazionali ha rallentato la ricostruzione. Ancora oggi ci sono persone sfollate, non tutti gli aiuti sono stati erogati e sono tante le infrastrutture che attendono di essere ripristinate dopo i lavori di somma urgenza.

2. L'"evento Garisenda"

Il 21 ottobre il sindaco Matteo Lepore decise di chiudere il traffico in piazza di Porta Ravegnana per fare dei controlli sulla torre Garisenda. Quello che sembrava l’ennesimo monitoraggio si è trasformato però in una novità abbastanza sconvolgente: la torre rischia di implodere e occorre mettere in sicurezza tutta la zona isolandola per alcuni anni. Inizia così la saga che - non senza colpi di scena - ha movimentato l’autunno sotto le Due Torri: dall’attesa e dibattuta relazione del Comitato tecnico scientifico alla denuncia presentata in Procura dall’opposizione, passando per Vittorio Sgarbi che manovra un drone, l’arrivo dei container della maxi-cintura di protezione e la ricca raccolta fondi per il restauro dei due monumenti. Nuovi sviluppi sono attesi nel 2024: il Piano della mobilità che definirà i nuovi percorsi del trasporto in centro e, forse entro il prossimo inverno, la gabbia che avvolgerà completamente la Garisenda.

3. Gli incidenti stradali

Anche qualcosa che non cambia mai può essere una notizia. È il caso del numero degli incidenti stradali sulle strade Bolognesi, che continua a essere alto. Secondo i primi dati Istat disponibili sul 2023 il numero di sinistri stradali è pressoché identico a quello dell'anno scorso, quando erano stati 4095 solo nella Città Metropolitana, 386 in più rispetto al 2021. La Bazzanese si dimostra essere una delle strade più pericolose: sul suo asfalto solo quest'anno hanno perso la vita - tra gli altri - la 19enne Hanin Jemmali e, pochi giorni prima, Lara Cattani e Tiziana Brucato, rispettivamente zia e nipote di 51 e 30 anni. La lista completa dei feriti e dei morti sull'asfalto in tutto il Bolognese sarebbe tristemente lunga.

4. Patrick Zaki libero, finalmente

Dopo tre anni trascorsi in arresto (di cui quasi due in carcere) in Egitto, il 23 luglio Patrick Zaki è tornato in libertà e a Bologna. La città lo ha accolto con una grande festa in Piazza Maggiore, dove al ricercatore dell’UniBo e attivista è stata conferita ufficialmente la cittadinanza italiana. Gli striscioni con il suo ritratto, simbolo della lotta per la libertà di Zaki, sono stati tolti e con loro è finita anche una lunga angoscia condivisa da famigliari, parenti, associazioni umanitarie e comunità universitaria. Ora la vita di Zaki è tornata alla normalità: si è sposato con Reny Iskander e la domenica va allo stadio a tifare il Bologna, ma non trascura l'attivismo per i diritti umani.

5. Le rivoluzioni della mobilità: Città 30 e tram

La Città 30 è diventata realtà così come il tram. Quest’anno ha posto le fondamenta del ripensamento di tutta la mobilità nel capoluogo. Il 26 aprile c’è stato il taglio del nastro dei cantieri della linea Rossa, il primo tracciato (su quattro) del trasporto tranviario: i lavori sono partiti dai terminali di Borgo Panigale e via Michelino e, non senza modifiche al traffico cittadino, stanno proseguendo regolarmente verso l’inaugurazione del primo viaggio previsto nel 2026. È da metà gennaio del prossimo anno, invece, che partiranno i controlli - e quindi anche le multe - del rispetto del limite di velocità ai 30 km/h in tutta la città. E c’è già chi protesta.

6. Trovare casa continua a essere difficile

È passato un altro anno ma la crisi abitativa sotto le Due Torri invecchia mai. Le difficoltà nel trovare un appartamento o una stanza sembrano imperiture e continuano ad accendere le proteste di chi più di altri paga questa situazione, ovvero gli studenti e i giovani lavoratori. Da Milano è arrivato un nuovo modo di manifestare (le tende davanti all’università), che si è alternato alle occupazioni di stabili abbandonati in nome del diritto all’abitare, come in via Mazzini, viale Filopanti e via Carracci. A cui, come spesso accade, la risposta è stata lo sgombero anche violento. Intanto il Comune ha iniziato a lavorare a un Piano per l’abitare e ha deliberato la costruzione di nuovi studentati privati.

7. Globale è locale

Anche questo è stato un anno in cui i grandi eventi mondiali si sono riflessi nella cronaca locale. A gennaio è arrivata la notizia della morte di un ex studente dell’Alma Mater, Mehdi Zare Ashkzari, arrestato durante le mobilitazioni contro il governo autoritario iraniano. Trentunenne, a Bologna aveva studiato Farmacia e lavorato in una pizzeria per mantenersi gli studi. Mehdi è morto dopo venti giorni di coma causato dalle torture subite in carcere. Il ragazzo è stato ricordato anche all’inizio della cerimonia di apertura del nuovo anno accademico che ha ospitato l’autrice e intellettuale iraniana Marjane Satrapi.

8. Primarie dem in salsa bolognese

Il 12 marzo l’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein è stata eletta segretaria del Partito Democratico. Il discorso della vittoria lo ha tenuto a Roma, ma qualche ora prima si era presentata al seggio di via Mentana, in zona universitaria, per votare. Si può dire che da Bologna sia partito il nuovo corso del PD: non solo perché lei e il diretto concorrente alle Primarie del partito, Stefano Bonaccini, si dividevano i vertici della giunta regionale negli uffici di via Aldo Moro; ma fu lo stesso governatore ad anticipare gli esiti ufficiali e ammettere per primo la sconfitta davanti alla stampa e ai suoi sostenitori radunati alla Casa del Popolo di Casalecchio.

9. Tra "Modernissimo" e "Nouveau"

Poltrone rosse con ricamati i grandi nomi del cinema e una rassegna di incontri con le star mondiali del grande schermo; si è presentato così il Cinema Modernissimo, a novembre restituito alla città dal restauro dopo vent’anni di oblio. Celebrerà il suo primo Capodanno anche il Comunale Nouveau, da febbraio nuova casa dell’opera e del balletto dopo il trasloco da Piazza Verdi per i lavori di ristrutturazione della sede storica.

10. L'anno sportivo

Una notizia è la stessa di un anno fa, ovvero che Pecco Bagnaia ha vinto il titolo mondiale della MotoGP in sella alla Ducati. Nel 2023 Bologna ha lasciato il segno anche nel tennis (la Coppa Davis partita dall’Unipol Arena con il budriese Simone Bolelli negli Azzurri) e nella boxe (Pamela Malvina Noutcho Sawa è diventata campionessa italiana). L’anno prossimo sperano di gioire anche i tifosi della squadra di calcio trascinata da Thiago Motta e Joshua Zirkzee, con il sogno Champions League che prende forma a suon di gol.