Accadde il 21 novembre: la strage di Palazzo D'Accursio

"Il tragico eccidio di Palazzo d'Accursio ha risonanza nazionale e segna l'inizio dell'ascesa fascista. Nella provincia più rossa il fascismo attecchirà velocemente e da qui si diffonderà in tutta la pianura padana" si legge nei documenti della SalaBorsa.

Il clima politico

Il 31 1920 ottobre i socialisti vinsero le elezioni amministrative a Bologna e in quasi tutti i comuni della provincia. In città presero 20.195 voti (58,2%), contro 8.706 (26,5%) andati alla lista di destra “Pace libertà lavoro” e 5.093 (15%) al PPI, ma già nel corso della campagna elettorale gli esponenti della lista di destra - della quale faceva parte anche il Fascio di combattimento - sostennero che avrebbero impedito ai socialisti di entrare a Palazzo d’Accursio, se avessero vinto le elezioni per la seconda volta.

Aldo Oviglio, che nel 1922 diventerà ministro della giustizia, nel primo governo Mussolini, durante un comizio, dichiarava: "Bisognerà in seguito usare altre armi, se mai quella del voto fosse insufficiente a liberare la città da uomini, che apertamente professano di volersi servire della conquista del Comune come primo passo verso l’evento della rivoluzione" e l'attacco, il giorno dell'insediamento, venne annunciato con alcuni manifesti: "Cittadini, I massimalisti rossi sbaragliati e vinti per le piazze e per le strade della città chiamano a raccolta le masse del contado per tentare una rivincita, per tentare d’issare il loro cencio rosso sul palazzo comunale! «Noi non tollereremo mai questo insulto! «Insulto per ogni cittadino italiano e per la Patria nostra che di Lenin e di Bolscevismo non vuole saperne. «Domenica le donne e tutti coloro che amano la pace e la tranquillità restino a casa e se vogliono meritare della Patria espongano alle loro finestre il Tricolore Italico. Per le strade di Bologna, domenica, debbono trovarsi solo Fascisti e Bolscevichi. Sarà la prova! La grande prova in nome d’Italia!".

L'assalto

Nel pomeriggio del 21 novembre Palazzo d’Accursio fu parzialmente isolato da uno schieramento leggero di soldati. Nella piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) e in quella attigua del Nettuno vi erano alcune centinaia di socialisti. Lungo via Rizzoli e via dell’Archiginnasio i fascisti - da Ferrara erano giunti rinforzi - premevano per entrare nelle piazze.

Quando, poco dopo le 15, Enio Gnudi, il nuovo sindaco socialista di Bologna si presentò al balcone della Sala rossa per salutare la folla, partirono i primi spari contro contro il palazzo e le persone che si trovavano nelle piazze.Il panico spinse i presenti a cercare rifugio nel cortile del palazzo, le guardie rosse - appostate nel balcone della Sala d’Ercole - gettarono alcune bombe a mano nella piazza. Le fonti storiche ci dicono che probabilmente avevano scambiato per assalitori fascisti i cittadini che cercavano rifugio nel cortile.

Il bilancio è tragico: 10 morti in piazza, Antonio Amadesi, Flavio Bonettini, Gilberto Cantieri, Enrico Comastri,Vittorio Fava, Livio Fazzini, Ulderigo Lenzi (morto il 7 gennaio 1921), Ettore Masetti (13 febbraio 1921), Leonida Orlandi (22 novembre 1920) e Carolina Zecchi, e non meno di 50 feriti. La maggior parte dei morti e dei feriti risultarono essere stati raggiunti da colpi di arma da fuoco.

Mentre nella piazza si consumava la strage - le vittime erano quasi tutte di parte socialista - nella sala del consiglio si verificò un’altra sparatoria.

Una persone rimasta sconosciuta, che si trovava tra il pubblico, cominciò a sparare contro i banchi dei consiglieri di minoranza. Giulio Giordani restò ucciso e i consiglieri Bruno Biagi e Cesare Colliva riportarono lievi ferite. Oviglio e Colliva estrassero le rivoltelle, ma -a loro dire - non spararono.

I feriti, tra cittadini, agenti, carabinieri e militari furono una cinquantina. Si conoscono solo i nomi dei 38 cittadini che fecero ricorso alle cure dei sanitari degli ospedali. I militari e gli agenti, pare una dozzina, andarono all’ospedale militare.

l Tribunale di Milano condannerà nel 1923 in contumacia alcuni militanti comunisti. Nel dopoguerra Mario Missiroli e Libero Battistelli addosseranno la maggiore responsabilità dei fatti alle forze dell'ordine, che avrebbero provocato la strage per screditare i socialisti.

L'arresto dei militanti socialisti

Il questore Luigi Poli - che aveva incoraggiato e aiutato l’assalto fascista, mentre il prefetto e il comandante dei carabinieri si erano dichiarati contrari - addossò la responsabilità della sparatoria al PSI e fece arrestare 331 dirigenti e militanti socialisti presenti nel palazzo o nelle piazze. In serata furono rilasciati quasi tutti, meno una quindicina.

Non un solo fascista fu arrestato, a cominciare da Leandro Arpinati che aveva guidato l’assalto. Il prefetto - dal momento che Gnudi non aveva avuto la sensibilità né il coraggio di riconvocare il consiglio, per completare la nomina della giunta - nominò un commissario straordinario.

Nelle settimane seguenti, il questore fece arrestare decine di dirigenti e militanti socialisti con le accuse più svariate. La montatura fu poi sgonfiata dalla magistratura, dalla quale furono prosciolti in istruttoria e liberati, sia pure dopo una lunga detenzione, quasi tutti gli arrestati.(tratto da Storia e memoria di Bologna).