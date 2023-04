E' il 25 aprile: giornata di celebrazioni, festeggiamenti (e corteo), il programma

Dopo giorni di polemiche e dibattito nazionale sul significato del celebrare la festa della Lberazione dal nazifascismo, oggi è venuto il giorno. Bologna si risveglia pr la 78esima volta libera dal nazifascismo, e per celebrare la ricorrenza istituzioni e società civile hanno messo in piedi un fitto calendario di eventi (vedi paragrafo seguente).

Occhi puntati quest'anno sulla festa al Pratello R'Esiste, oggetto di aspre polemiche nella scorsa edizione per la coda di inciviltà e disagi che le celebrazioni hanno portato nelle strade adiacenti. In questa edizione, dopo un tentativo di evento alternativo su piazza Santo Stefano, poi naufragato, il Comune ha ulteriormente tirato i cordoni dell'ordinanza antialcool, che vedrà lo stop alle ore 19, con la chiusura degli esercizi alle 19:30, scatenando protesta tra gli esercenti.

Oltre alle celebrazioni istituzionali poi, il corteo dei collettivi, che si annuncia particolarmente partecipato. Concentramento previsto alle ore 10 in piazza dell'Unità, per arrivare poi al Pratello dove dalle 12 fino alle 17 si terranno vari interventi dal palco, il cui protagonista principale sarà l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Liberazione 25 aprile a Bologna: il programma della giornata

Qui di seguito l'agenda degli appuntamenti cittàdini (qui invece gli eventi in provincia, come il raduno al parco di Monte Sole)

9.30- Bologna (Chiostro della basilica di Santo Stefano)- Deposizione di una corona e picchetto militare d'onore presso la lapide dei Caduti in guerra. Partecipa l'assessore comunale D.Ara.

9.30- Marzabotto (Sacrario dei Caduti)- Deposizione di corone; -10.45- San Martino di Monte Sole)- Interventi istituzionali. Partecipano rappresentanti di Anpi, V.Cardi presidente Comitato onoranze Caduti di Marzabotto, la sindaca V.Cuppi, I.Taruffi assessore regionale, O.Amodeo medico soccorritore a Cutro, M.Damilano giornalista. 9.30- San Lazzaro di Savena (p.za Bracci)- Cerimonia istituzionale con interventi della sindaca Isabella Conti e rappresentanti di Anpi e associazioni combattentistiche; -10.30- (cimitero)- Corteo e deposizione di corone al Sacrario dei Caduti

9.45- Bologna (Casa di quartiere Villa Torchi/via Colombarola 40)- Partenza del corteo verso il monumento ai 4 Partigiani (via delle Fonti) e deposizione di una corona; -a seguire- (via Sant'Anna)- Deposizione di una corona al monumento ai Caduti e interventi celebrativi. Partecipano F.Mazzoni presidente Quartiere Navile, H.Petrocelli e F.Ruvoli Anpi Corticella.

10.00- Bologna (p.za dell'Unità)- Corteo "Partigian* del domani, per un 25 aprile di lotta, per un 25 aprile anticapitalista, per un 25 aprile transfemminista, per un 25 aprile antirazzista, per un 25 aprile ecologista" promosso da Vag61 e una rete di realtà antifasciste cittadine.

10.15- Bologna (p.za Nettuno)- Cerimonia dell'alzabandiera con picchetto militare d'onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Partecipano il sindaco M.Lepore, A.Cocchi presidente provinciale Anpi, S.Bonaccini presidente Regione, G.M.Flick presidente emerito Corte costituzionale, A.M.Bernini ministra Università.

10.30- Bologna (incrocio via del Pratello-via Pietralata)- Nell'ambito del programma di "Pratello r'esiste 2023", posa di una corona ai caduti del Pratello;

11.00- All'istituto Parri, per tutto il giorno, proiezioni resistenti Call for Movies e visite guidate per bambini. A partire dalle 15 passeggiate partigiane.

12.00- (p.za San Rocco)- Interventi dal palco e concerti. Partecipano V.Minnella Movimento non violento, F.Fornasari Usb, G.Caforio Flc-Cgil, M.Lucano, rappresentanti di associazioni, ong e realtà del territorio.

12.00- Bologna (giardino di Villa Cassarini)- Deposizione di corone al monumento dedicato alle vittime omosessuali del nazifascismo. Partecipa la vicesindaca E.M.Clancy.

16.00- Bologna (Scalinata del Pincio/via Indipendenza)- Sit-in di +Europa Bologna "25 aprile anche per l'Ucraina. Contro ogni fascismo, con il popolo ucraino". Interventi dei rappresentanti di partiti e associazioni aderenti all'iniziativa: Radicali Bologna, Associazione Piero Capone, Eumans, Psi, Azione e Italia viva.

Alle 17.30, in sala Mastroianni al Cinema Lumière, proiezione di “Paisà” (1946) di Roberto Rossellini (124').