25 aprile, l’Anpi Bologna sottolinea: “Antifascismo è democrazia”

Si avvicina il 25 aprile, giorno in cui si festeggia la Liberazione d’Italia dalle forze nazifasciste. La festività a Bologna è sempre molto sentita e anche quest’anno, nonostante qualche polemica, si festeggerà come di consueto in via del Pratello. “Condivisione. È la parola che vorrei fosse il tratto distintivo del 25 aprile 2023. Tutti vi si devono riconoscere e sentire forte il senso di appartenenza – ha detto la presidente di Anpi Bologna Anna Cocchi –. Ricordo, ancora una volta, che antifascismo non è sinonimo di comunismo. Antifascismo è sinonimo di democrazia". Cocchi, come scrive l’Agenzia Dire, coglie l’occasione per disinnescare sul nascere la bagarre politica che, come al solito, si scatena attorno alle celebrazioni del 25 aprile: “Si tratta di una festività civile. Si celebra la Liberazione dal nazifascismo, si celebra l’Italia che orna ad essere un paese libero e democratico, una cosa che a molti può sembrare scontata”.

Non mancano però le preoccupazioni: “Ci troviamo a doverci misurare con forze al Governo che si sono formate in tutt'altro modo e i cui valori di riferimento sono ben altri. I nostri governanti hanno giurato sulla Costituzione, ma siamo davvero sicuri che i valori in essa espressi così chiaramente siano condivisi da tutte le forze politiche?". E ancora: “"Il fascismo non è finito il 25 aprile 1945. È stato battuto, certo, ma non è stato sconfitto. Non è un ritorno delle camicie nere o dell'olio di ricino quello che temo perché non è il passato quello che mi preoccupa. Mi preoccupa chi, avendo come riferimento un'ideologia di morte e di sopraffazione, in primo luogo rinnega la nostra storia e non rispetta la Costituzione. Chi si richiama ai fascismi vecchi e nuovi – conclude Cocchi – non ha in mente una società di persone libere e uguali".