Oggi è il 25 Aprile, la Festa della Liberazione: "Bologna abbraccia così i suoi partigiani"

Oggi è il 25 aprile. In questa giornata, che per il secondo anno a causa della pandemia deve rinunciare alla piazza, si celebra l'anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista: "Eppure Bologna riuscirà ad abbracciare i suoi partigiani attraverso un viaggio che tocca tutte le 12 porte della città guardando negli occhi altrettanti eroi della nostra storia, ma anche con tanti incontri che toccano i nostri comuni uno per uno" ha spiegato Anna Cocchi, presidente dell'Anpi di Bologna (l'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, costituitasi a Roma nel 1944, quando ancora il Nord Italia era sotto l’occupazione nazifascista, dai volontari che avevano partecipato alla guerra partigiana nelle regioni del centro).

Che cos'è il 25 aprile? "Questa giornata non è una ricorrenza retorica, ma un momento importante per tutti noi che arriva prime e dopo un lavoro continuo. Per il secondo anno consecutivo, a causa dell'emergenza sanitaria, le celebrazioni dovranno rinunciare alla presenza fisica, ma ci incontreremo ugualmente. I valori che trasmettiamo arrivano. E lo dimostrano anche i nostri tesseramenti, che lo scorso anno hanno contato oltre 850 nuove adesioni oltre a quelle già in essere. Un grande e bel segnale che speriamo possa ripetersi anche quest'anno. Siamo un'associazione viva".

L'arte e la cultura, per trasmettere la storia. I millennials, i social, il mondo digitale: è più facile o più difficile oggi raccontare e tramandare la storia ai giovanissimi? "Tutti strumenti e mezzi di comunicazione che io reputo utili allo scopo e che dobbiamo utilizzare come abbiamo fatto per esempio con il video I partigiani e Bologna, un abbraccio resistente nel quale abbiamo potuto unire le immagini del viaggio lungo i viali e le porte alle voci del Coro R'esistente dei bambini del Pratello. Con i giovani adulti è più dura, ma ci sono dei progetti di formazione importanti, che vengono portati in alcune scuole grazie alla sensibilità degli istituti o di alcuni insegnanti. Un passo avanti lo ha fatto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con la settimana dell’educazione civica e la via sacra della Repubblica: 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno”.