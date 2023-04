25 aprile, i commercianti del Pratello contro il Comune: “A rischio migliaia di euro”

Mancano poche ore alla Festa della Liberazione del 25 aprile e come ogni anno, a Bologna, via del Pratello si veste per la giornata di gala. Anche se l’abito – di suo non elegantissimo, con i bagni chimici già posizionati da piazza San Francesco fino allo slargo davanti all’Oratorio San Rocco – si macchia delle infinite polemiche che quest’anno, più degli altri anni, hanno accompagnato i giorni precedenti alle celebrazioni. Nonostante l’inalienabile significato storico e simbolico, il 25 aprile ha fatto discutere sia a livello nazionale che locale: prima l’ipotesi di delocalizzare la festa, poi il compromesso di chiudere le serrande degli esercizi commerciali alle ore 19. Una scelta che ha scontentato tutti.

Commercianti infuriati

I primi a lamentarsi sono ovviamente i commercianti di via del Pratello che, nel 25 aprile, vedono una grande possibilità di guadagno: “Come tutti gli anni, quella di domani è la giornata campale del Pratello – dice Marcello del bar Vanilia –. Oltre a festeggiare il 25 aprile, si può dire che è anche una festa di quartiere. Ci aspettiamo tanta gente, quello è sicuro. Questa parte di via del Pratello (il Vanilia si trova tra via Monaldo Calari e via del Pratello, nei pressi dell’Oratorio San Rocco, ndr) lavora di più la mattina, quindi non abbiamo mai avuto grossi problemi di sporcizia o degrado. Sicuramente, a metà pomeriggio la festa si anima e quindi quelle problematiche cominciano a venir fuori, se così si vogliono vedere. Io però penso che i bisogni fisiologici siano appunto fisiologici: non si può prescindere da quelli. Polemiche? Sì, le ho seguite, ma trovo che siano davvero fini a sé stesse. Il Comune poteva fare scelte maggiormente a tutela di noi commercianti, soprattutto per dare la possibilità agli utenti di sfoltire la zona ad un orario consono che certamente non sono le sette di pomeriggio, momento in cui la festa dovrebbe essere nel vivo. Il problema dell’ordine pubblico rischierà di crearsi per questo motivo: tutta quella massa di gente dovrà pur andare da qualche parte”.

“È la prima volta che siamo aperti il 25 aprile – dice Jess del cocktail bar in via del Pratello, angolo Piazza San Francesco – e non sappiamo bene cosa aspettarci. Da quello che si dice, sarà un’apocalisse. Siamo un po’ preoccupati dai racconti degli altri. Soprattutto, siamo un po’ contrariati dalla chiusura dei locali alle 19. Una chiusura ad un orario normale, alle 10 o alle 11 di sera, sarebbe stata molto più ragionevole. Ci saranno tantissime persone che usciranno per bere e festeggiare tranquillamente e chiudere alle 19 è davvero troppo presto”.

“Anche noi siamo aperti per la prima volta quest’anno il 25 aprile – dice Cinzia del pub Doppio Malto, all’angolo tra Piazza Malpighi e via del Pratello –. Abbiamo letto l’ordinanza dei Vigili, ma a me sembra una stupidaggine. Siamo rimasti un po’ shockati, visto che la manifestazione si svolge principalmente nel pomeriggio”.

“Siamo davvero preoccupati per domani, non tanto per la gente ma per la perdita che prevediamo – dice Francesco della tavola calda Tanta Roba di via del Pratello –. Con la chiusura degli esercizi alle 19 perderemo quattro, cinquemila euro. Solitamente chiudiamo alle 23, domani chiuderemo alle 19: è un disastro, specialmente considerando che è il 25 aprile. Non siamo arrabbiati, siamo neri. Era l’occasione per recuperare un po’ di soldi dopo la pandemia e dopo il rialzo dei prezzi e delle materie prime. Ma tant’è. Il degrado? A me non preoccupa. Prendiamo ad esempio la festa che si fa a Capodanno: lì il problema non c’è? È la stessa cosa. Solo che la festa di Capodanno non si può toccare, mentre il 25 aprile, essendo una festa di sinistra, può essere contestata. È una polemica politica, nient’altro”.