25 Aprile, controlli a tappeto dei carabinieri, arresti e denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri sul territorio, in occasione del ponte del 25 aprile. La giornata è stata scandita dalle celebrazioni al Monte Sole e in piazza Maggiore, ma anche dalla tradizionale festa al Pratello. L'attività dei carabinieri, però, non si è fermata nemmeno in questi giorni di festa. Il bilancio è di tre arresti, quattro denunce, oltre mille veicoli controllati e persone di cui è stata verificata l’identità. Complessivamente sono state fatte sanzioni amministrative per oltre 4000 euro per violazioni del codice della strada e confronti di alcuni esercizi commerciali.

Attività intensa anche sulle strade. I carabinieri della stazione Bertalia, tra le decine di automobilisti fermati, hanno un 34enne italiano che stava guidando una vettura in stato di ebbrezza. Gli è anche stata ritirata la patente. I militari della stazione Radiomobile Borgo Panigale insieme a quelli delle stazioni di Casalecchio di Reno e Castel Maggiore, nel corso dei diversi posti di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato tre italiani di 31, 35 e 43 anni per guida in stato di ebbrezza.

Gli arresti

I carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno arrestato un 44enne italiano, residente in provincia, pregiudicato, per aver violato gli arresti domiciliari. L’uomo dovrà scontare il resto della pena, oltre 4 anni di reclusione, sempre ai domiciliari.

A Borgo Panigale, i carabinieri hanno arrestato un 22enne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il 22enne si è presentato in caserma e aveva mostrato una carta di identità falsa, pur di buona fattura.

A Bazzano, i carabinieri hanno arrestato un 45enne marocchino, senza fissa dimora, pregiudicato. A suo carico c’era un ordine di arresto della Procura di Bologna per una serie di reati legati allo spaccio di droga, commessi tra il 2013 e il 2018 a Valsamoggia. Dovrà scontare oltre 4 anni di carcere.

A Savigno, i carabinieri hanno arrestato una 35enne italiana, pregiudicata. La donna è stata condannata per una serie di episodi legati alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2020 in provincia di Bologna e Forlì.

Controlli nei negozi

I carabinieri della stazione di Corticella, invece, controllando alcuni negozi hanno riscontrato irregolarità in tre attività. Fermati e foto segnalati due cittadini di origine pakistana, uno dei quali è risultato irregolare.