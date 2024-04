25 Aprile, durante il corteo bruciate foto elettorali di Giorgia Meloni | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Come ogni anno, il corteo per celebrare la Festa della Liberazione è stato molto partecipato. Nella mattinata del 25 aprile, migliaia di persone hanno sfilato da Piazza dell’Unità, in Bolognina, fino in zona Pratello con cori e striscioni contro la guerra e contro il fascismo.

Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno bruciato dei cartelli elettorali di Fratelli d’Italia che riportavano la faccia della premier Giorgia Meloni. Come riporta l'Ansa, anche a Napoli i manifesti elettorali di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, raffiguranti i volti di Meloni e Tajani, sono stati imbrattati.