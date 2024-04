25 Aprile, Monte Sole fa il pienone. Bonaccini: “Revisionismo mi spaventa”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono migliaia le persone arrivate sul prato di San Martino di Monte Sole, a Marzabotto, per celebrare la Festa della Liberazione. Nonostante il clima rigido e il rischio precipitazioni, persone di tutte le età hanno voluto festeggiare il 25 Aprile come è solito fare ogni anno. Come riporta l’Ansa, la mattinata si è aperta con la deposizione delle corone di alloro a Marzabotto per onorare le 770 persone uccise dagli occupanti nazifascisti nell’area di Monte Sole tra fine settembre e i primi giorni di ottobre del 1944. La giornata è proseguita poi con musica, cori e con gli interventi dal palco.

“Da quando ho 18 anni vengo a Monte Sole tutti gli anni, è un dovere per noi essere qui. Dovrebbe essere un dovere morale per tutti gli italiani essere qui perché sono questi i luoghi che hanno visto una tragedia di proporzioni immani – ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini –. La Costituzione è antifascista, basta leggere l'articolo 3. Abbiamo il dovere di unire tutti coloro che pensano. Io sono del 1967 e credevo di rimanere fino alla fine dei miei giorni la prima generazione che mai avrebbe dovuto commentare una guerra in Europa invece abbiamo anche questo. È un momento talmente particolare che c'è bisogno di ricordare. Vedo un tentativo di revisionismo di ritorno che mi spaventa. La vicenda di Scurati ne è un emblema incredibile. Noi dobbiamo dare pietà a tutti i caduti, ma guai se come si sta tentando di fare si mettessero sullo stesso piano coloro che hanno perso la vita per difendere un regime criminale e assassino e chi l'ha data per garantire a tutti libertà, pace e democrazia” ha concluso il governatore.

“Importante essere qui a Monte Sole perché il movimento operaio e dei lavoratori ha dato contributo decisivo per sconfiggere il nazifascismo a partire dagli scioperi del 1944, quando scioperare significava essere deportati, uccisi e mettere a repentaglio la propria vita – ha detto dal palco il segretario generale della Cgil Maurizio Landini –. La democrazia la si difende praticandola e oggi bisogna avere in testa che per difendere la democrazia bisogna applicare la nostra Costituzione e bisogna assolutamente impedire che la cambino e vadano avanti con le leggi folli che stanno proponendo. Oggi deve essere l'inizio di una grande mobilitazione per affermare i diritti affermati nella nostra Costituzione. È un disegno molto preciso di chi pensa che avendo la maggioranza in Parlamento possa non governare ma comandare. Non è democrazia questa. Non possiamo stare né fermi né zitti per vedere come va a finire. È il momento che ognuno di noi si mobiliti” ha detto Landini, che nel finale del suo discorso ha parlato anche dei morti sul lavoro come “un’altra strage che è in corso” e delle riforme dell’Autonomia differenziata e del Premierato, che rappresenterebbero “uno stravolgimento della nostra Costituzione”.

La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ha letto dal palco il monologo di Antonio Scurati, diventato famoso in questi ultimi giorni per essere stato censurato dalla Rai.