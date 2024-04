25 aprile: negozi, supermercati, centri commerciali e outlet aperti

Giovedì 25 aprile si festeggia la Liberazione. A Bologna, così come in tutte le altre città, ci saranno chiusure e orari ridotti di negozi, supermercati e centri commerciali. Partiamo da IKEA, visto che è il periodo di cambiamenti a casa e in giardino: lo store resta aperto con orario 9:30 - 20:00 mentre sarà chiuso il 1°maggio, Festa dei Lavoratori. Leroy Merlin sarà aperto giovedì 25 aprile 2024 (07:00 - 21:00) e sarà chiuso mercoledì 1 maggio 2024.

Castel Guelfo The Style Outlet, l'outlet di Castel San Pietro Terme: giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio il centro sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Il centro commerciale Shopville Gran Reno resta aperto il 25 aprile e chiude invece nel giorno della Festa dei Lavoratori.

Cultura. Il museo MAST di via Speranza a Bologna per il 25 aprile è aperto dalle 10.00 alle 19.00. La mostra Animali Fantastici a Palazzo Albergati giovedì 25 aprile fa l'orario: 10.00-20.00. Palazzo Fava rispetterà il seguente orario: giovedì 25 aprile 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Elenco in aggiornamento