25 aprile: Patrick Zaki sulle strade di Roma e nei cieli di Ravenna

Patrick Zaki ricordato il 25 aprile, come un eroe della resistenza, imprigionato per le sue opinioni. Da Roma a Ravenna, lo studente egiziano dell'Alma Mater di Bologna, in carcere da febbraio del 2020, due iniziative per chiedere la sua liberazione.

Le strade di Roma sono state intitolate idealmente a Patrick, mentre a Ravenna, al parco Teodorico, l' Anpi ha organizzato “Il volo dell’aquilone di Zaky”.

Qualche giorno fa, Patrick ha rivisto suo padre dopo 6 mesi. Insieme alla mamma, si è recato a visitarlo in carcere e ha inviato alla classe del master all'Alma Mater gli auguri per la laurea, tra circa un mese. Patrick purtroppo ha potuto frequentare solo un semestre.