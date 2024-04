25 Aprile, gli strascichi della festa: “Pratello sotto assedio”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A due giorni dalla Festa della Liberazione, la gestione delle persone in via del Pratello continua a far discutere la politica. Diversi residenti hanno lamentato i soliti problemi, come caos, sporcizia e urina, ma a parte questo la giornata è trascorsa in modo pacifico e senza particolari criticità.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, però, scrive in una nota che la manifestazione si è trasformata in un “rave party all’aperto che non ha nulla a vedere con le celebrazioni ufficiali. La mole di sequestri di bottiglie di vetro, le attività di somministrazione abusiva di alcolici, le numerose persone sanzionate perché urinavano per strada, i tanti residenti impossibilitati ad uscire di casa dimostrano quello che diciamo da tempo: la manifestazione “Pratello R’esiste” non si può più tenere in quell’area, luogo non idoneo per questo evento”.

“Cosa dirà il sindaco ai tanti residenti della zona ai quali viene resa invivibile la giornata? Cosa dirà ai tanti cittadini che hanno trovato urina e deiezioni di fronte al portone di casa?” si chiede il gruppo nel comunicato. “Evidentemente – conclude il testo – la giunta è tenuta sotto scacco da chi organizza l’evento ed è incapace di far rispettare le norme di decoro pubblico e di garantire che tutto si svolga in condizioni civili e accettabili per la città”.

Toni più pacati per la capo di gabinetto Matilde Madrid: “Il lavoro messo in campo per la festa di giovedì ha dato esiti positivi” scrive Il Resto del Carlino riportando le sue parole. “Si può migliorare – conclude – ma in ogni caso non si sono registrati incidenti”.