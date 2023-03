Festa 25 aprile, Pratello r’esiste contro il Comune: “Ci limita spazi e orari, siamo sotto attacco”

Si sentono “sotto attacco” gli organizzatori della festa per la Liberazione in via del Pratello, “un attacco a noi, a quello che siamo, al 25 Aprile e a tutto il percorso che c'è dietro”. Il motivo principale, l'apertura di piazza San Francesco, transennata l'anno scorso per ragioni di ordine pubblico, che ospiterà un evento organizzato dal Comune.

Le critiche degli organizzatori al Comune

Si prospetta dunque un nuovo braccio di ferro tra Palazzo d'Accursio e Pratello r’esiste in vista del prossimo 25 aprile. Gli organizzatori in un lungo post su Facebook annunciano e criticano duramente la scelta dell’amministrazione comunale di organizzare per quest’anno un evento “a basso impatto acustico” in piazza San Francesco “fino alle 23”. L’iniziativa del Comune, (“un evento di ‘alto profilo culturale’, con lo scopo di avere una gestione della piazza che eviti il degrado degli altri anni”, riferiscono gli organizzatori) comporterà delle modifiche al programma di “Pratello r’esiste”. “In virtù” dell’evento in piazza San Francesco, raccontano, “ci viene chiesto di terminare le nostre attività alle 15,00” e “di spostare o evitare la pedana che tutti gli anni montiamo di fronte a Fantoni”. Richieste che gli organizzatori hanno rimandato al mittente.

La presenza delle istituzioni e i timori degli organizzatori

“Noi la festa la faremo, ma non arretreremo di un millimetro”, spiegano. Inoltre gli organizzatori non nascondono la preoccupazione che il Comune con questa iniziativa voglia mettere “un piedino dentro” e “fagocitare” la festa di via del Pratello, istituzionalizzandola. E a nulla sono bastate le rassicurazioni sul fatto che non saranno previsti interventi politici o istituzionali. “Organizzare sulla piazza un evento a ridosso di quello che succede nei nostri spazi – scrivono -, con il rischio (o la volontà?) che le due cose siano confuse, si mescolino l'una nell'altra, quasi a voler suggerire una comunione d'intenti, un ingresso istituzionale in Pratello R'Esiste... è altra cosa”.

La proposta degli organizzatori per questa edizione

Gli organizzatori avevano anche proposto al Comune di posizionare in piazza San Francesco il mercato di Campi Aperti, “e in e in ragione dell'enorme affluenza dello scorso anno è stato presentato un progetto che prevede la diminuzione di gazebo, punti musica e banchetti lungo strada, rinunce che di certo dispiacciono ma riteniamo necessarie per garantire spazi più ampi per afflusso e deflusso, per garantire maggiore sicurezza”, ma la risposta dell’amministrazione è stata negativa. “Niente di niente, il mercato non si può fare perché il Comune ha già deciso di gestire la piazza, e gli spazi che vuole occupare non si discutono nemmeno davanti alle evidenze più lampanti”.

Le polemiche dell'anno scorso

Dopo lo stop a causa del Covid, l'edizione dell'anno scorso fu segnata da una nuova ordinanza del sindaco Matteo Lepore (che prevedeva la chiusura alle 23:30 per i locali, divieto d'asporto per i locali di vicinato e piazza San Francesco chiusa) e dalle polemiche per le condizioni in cui si ritrovò la strada a fine serata. "Un 25 aprile connotato purtroppo da episodi di inciviltà che hanno rovinato una giornata di festa popolare", commentò Matilde Madrid capo di gabinetto del sindaco.