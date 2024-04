25 Aprile in Pratello, anche multe e sequestri. Ecco il bilancio del Comune

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stata una giornata, quella del 25 aprile, come sempre di festa. In zona Pratello e piazza San Francesco si sono riversate migliaia di persone e, nonostante il generale clima disteso, qualche irregolarità c’è stata. I dati sono forniti dal Comune di Bologna che, all’indomani della festa ha fornito un bilancio della giornata, parla di alcune multe e sequestri.

“Il servizio di controllo della polizia locale – scrive Palazzo d’Accursio in un comunicato – ha portato al sequestro di 47 bottiglie, cinque verbali per attività di somministrazione abusiva, undici per mancato rispetto dell'orario di chiusura, due per occupazione di suolo pubblico non autorizzato, tredici a persone che urinavano per strada e tre per violazione dell'articolo 15 del Regolamento di polizia urbana, in materia di collaborazione degli esercizi commerciali per la tutela del decoro urbano. Sono inoltre stati sanzionati due cantieri che non avevano delimitato correttamente l'area d'intervento per impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Infine, sono stati rimossi otto veicoli”.

Per quanto riguarda la pulizia dell’area, il Comune scrive che le attività predisposte da Hera “richiesto un maggiore impegno rispetto all'attività ordinaria, con due spazzatrici, quattro idropulitrici e otto operatori in più. Sono stati inoltre posizionati nella zona trenta cassonetti aggiuntivi per la raccolta di plastica e vetro. Non sono stati riscontrati danni a cassonetti o contenitori dei rifiuti”.