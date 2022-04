25 aprile, il Pratello risponde al Comune: “Nulla di diverso dagli anni precedenti” | VIDEO

Frequentatori ed esercenti di via del Pratello hanno risposto all’amministrazione dopo le accuse di sporcizia e disagio durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione

Non solo sporcizia e caos: lo scorso 25 aprile, in via del Pratello, c’è stata anche e soprattutto una Festa della Liberazione vivace e partecipata. La comunità della storica via bolognese risponde compatta all’amministrazione che, dopo le celebrazioni, aveva denunciato “episodi di inciviltà che hanno rovinato una giornata di festa popolare. Nonostante la predisposizione di tutti i dispositivi per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalla perimetrazione dell’area al maggior numero di bagni chimici rispetto agli anni passati, c’è chi si è lasciato andare a comportamenti gravi e censurabili, che hanno giustamente sollevato la rabbia dei residenti".

25 aprile al Pratello: “Si percepiva il bisogno di ritrovarsi e festeggiare insieme”

“È stata una festa bellissima e colorata. C’era tantissima gente, ma è giusto che sia così” rispondono due ragazze presenti al giorno delle celebrazioni. “Certo, un po’ di disagio per i residenti c’è stato ma niente di diverso rispetto agli anni precedenti. E poi si tratta di un solo giorno all’anno: il 25 aprile è una delle feste più importanti della nostra comunità”. Dello stesso avviso due esercenti di via del Pratello: "Sinceramente non ho visto niente di particolare. Per me c'è più caos nei normali sabato sera".