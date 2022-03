25 marzo giornata di scioperi: si ferma anche la logistica, manifestazione in piazza Unità

Sarà una giornata quanto meno movimentata quella di venerdì 25 marzo sotto le due torri. Allo sciopero nazionale della scuola, a quello per il clima, con corteo in città, si aggiunge il fermo nazionale della logistica, proclamato dal Sindacato Intercategoriale Cobas che scenderà in piazza dell'Unità dalle 15.

Il sindacato chiede il "rinnovo dell'accordo Fedit, protesta contro il carovita e l’aumento delle bollette, lo sfruttamento, la disoccupazione, la precarietà, le spese militari e contro ogni interesse borghese nella Guerra" e aggiunge "a seguito di 2 anni di gestione criminale e caotica del Covid-19".

"Sarà anche l’occasione per rivendicare le lotte che abbiamo fatto nei magazzini, che hanno portato alla luce il Caporalato e lo sfruttamento, e per rivendicare che non si possono confondere gli scioperi con l’estorsione e l’organizzazione sindacale per associazione a delinquere.

Per l'intera giornata, si ferma il mondo della scuola: stop per l'intera giornata del personale dirigente, docente, educativo ed ATA, mentre tornano i Fridays For Future, lo sciopero per il clima, con un corteo che partirà da Piazza Maggiore.

