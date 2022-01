Giorno della Memoria, il rabbino capo: "Serve un vaccino per l'antisemitismo" | VIDEO

La deposizione delle corone in piazza Nettuno e in via Finzi, davanti alla Sinagoga

Un vaccino anche contro il virus dell'antisemitismo. È l'antidoto evocato dal rabbino capo di Bologna, Alberto Sermoneta, in occasione del Giorno della Memoria durante la deposizione di una corona alla lapide della Sinagoga di via Finzi che ricorda i deportati ebrei nei campi di sterminio.

"Tutti siamo pronti a piangere, tutti sappiamo bene celebrare o commemorare, ma è assai più difficile prevenire. In un'epoca in cui si sta imparando a convivere con i virus – ricorda Sermoneta – e cercando ogni tentativo per annientarli, dobbiamo ahimè constatare che il virus dell'antisemitismo è ancora in circolazione. L'antisemitismo non nasce nel 1938, non finisce con Auschwitz e neppure dopo la Shoah, esso è ancora vivo e può essere definito fortemente contagioso".

E dunque "l'unico antidoto ad un virus, checché se ne dica e lo stiamo provando in questi giorni – prosegue Sermoneta – è solo ed esclusivamente il vaccino. Abbiamo tutti noi qui presenti il sacrosanto dovere di adoperarci per poter trovare immediatamente un vaccino che sconfigga anche l'antisemitismo. Dobbiamo combattere tutti per sconfiggere l'antisemitismo, ebrei e non – conclude il rabbino capo – perché è qualcosa che alla lunga danneggia anche chi non appartiene alla tradizione ebraica".

"Sul muro della Sinagoga di Bologna è posata da molti anni una lapide. Riporta i nomi del rabbino capo Orvieto e dei nostri concittadini ebrei deportati nei campi dì sterminio, mai più tornati. Il buio nazista li ha inghiottiti. Come Sindaco – afferma Matteo Lepore – ho deposto per loro una corona a nome della città. Dobbiamo curare e coltivare la memoria tutti i giorni.

Insieme alle Scuole dobbiamo dare testimonianza ai giovani di quello che è stato, per capire fino in fondo dove l’uomo può spingersi fino ad annientare la vita".



"Oggi è il mio primo Giorno della Memoria con la fascia tricolore, ho deciso di passarlo incontrando chi per la nostra libertà ha pagato un caro prezzo. Spetta a noi contrastare l’antisemitismo e l’ignoranza che ancora oggi emergono. Spetta a noi fare e vivere la memoria. Come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati, come la stella di cui ci parla sempre Liliana Segre, nella speranza risede il nostro impegno".