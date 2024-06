3 anni dall'omicidio di Chiara: la morte della mamma, le iniziative e la forza di papà Vincenzo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Furono ore caldissime e terribili quelle che separarono la sparizione, la mattina del 27 giugno, e il ritrovamento, il giorno dopo. Sono passati tre anni dalla morte di Chiara Gualzetti, 15 anni, uccisa a botte e coltellate da un "amico" 16enne, a pochi passi da casa, in quell'oasi di pace e verde che è l'area dell'Abbazia di Monteveglio.

Il ragazzo confessò e di fronte al giudice per le indagini preliminari parlò di strane voci che l'avrebbero spinto a commettere il delitto. Tra perizie psichiatriche, selfie e offese sui social, la condanna a 16 anni e 4 mesi per omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, confermata in appello, senza segni di pentimento, non solo nei confronti della vittima, a cui ha riservato "parole spregevoli prima e dopo il fatto", ma anche verso i genitori della ragazza, continuando a dare la colpa al suo "demone"e gli diceva cosa fare. Questo è uno dei passaggi principali della sentenza della sezione minorenni della Corte d'appello di Bologna.

Da quel 27 giugno, ne sono accadute di cose. I genitori di Chiara si sono sposati a giugno del 2023, ma la mamma, Giusy, era già stata colpita dal male che non perdona e dopo un mese è morta, lasciando il papà Vincenzo, solo: "Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo”, aveva commentato.

La forza di Vincenzo

Nonostante le sciagure della vita, Vincenzo lotta ancora e porta la solidarietà alle famiglie accomunate dal suo stesso destino. Ha partecipato anche ai funerali di Giulia Cecchettin, a Padova, uccisa dal suo ex fidanzato.

Alla fine dell'anno scorso ha lanciato una piattaforma contro i femminicidi, certezzadellapena.it., anche con l'obiettivo di raccogliere le storie delle vittime, le testimonianze e le richieste di tutte le famiglie "che hanno subito una perdita irreparabile e chiedono a gran voce una Giustizia 'giusta'".

"Giustizia per Chiara" è anche una pagina Facebook creata da Vincenzo per tenere viva la memoria: "Una vita spezzata in questo modo merita solidarietà, umanità ma soprattutto GIUSTIZIA".

Amici, coetanei e concittadini non dimenticano Chiara: l'Arco di Chiara" è nato ufficialmente nel giorno in cui avrebbe compiuto 16 anni, una associazione con il duplice obiettivo di diffondere la storia di Chiara e soprattutto di sensibilizzare gli adolescenti su tematiche quali il bullismo, violenza, diversità, dipendenze da sostanze e videogiochi, sensibilizzazione all’uso di internet. Il giorno in cui sarebbe diventata maggiorenne è stata inaugurata la sede, presso Casa Adelina, in piazza della Libertà 10 a Monteveglio.

A un anno dalla sua morte, i ragazzi di Radio Immaginaria, la web radio degli adolescenti hanno lanciato un podcast che racconta la storia della ragazza, mentre la sede di Valsamoggia dell'isituto alberghiero Veronelli, che Chiara frequentava, le ha dedicato un'aula. E ancora una panchina rossa nel cortile della scuola e una borsa di studio.

Ad aprile del 2024, su iniziativa della web radio New Music Valsamoggia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse realtà e imprese del territorio, è stato inaugurato il Centro culturale giovanile Chiara Gualzetti, in piazza della Pace, nel centro di Crespellano.