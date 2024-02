Da Bologna a Messina con 5 chili di hashish: corrieri arrestati sul bus

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Venivano da Bologna un ragazzo di origini somale che viaggiava insieme a un suo connazionale bloccati dal cane Edipo che ha fiutato l'hashish su un pullman.

I due giovani sono stati fermati dalla Guardia di Finanza sul mezzo, appena sbarcato dal traghetto a Messina. Sarebbero corrieri, vista la droga sequestrata, hashish per 5 chili, che al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, durante il controllo al bus di linea proveniente da Villa San Giovanni, grazie al fiuto del cane antidroga Edipo, hanno individuato uno zaino di uno dei ragazzi stranieri provenienti da Bologna con 50 panetti di stupefacente. entrambi i corrieri sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per l’ipotesi di reato del traffico di sostanze stupefacenti e portati in carcere.

La droga, avvolta nel cellophane, per cercare di contenerne il forte odore, riportava un’etichetta con la scritta “Forza Napoli”.

