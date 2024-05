70 anni dell'Antoniano: "Aumentano le famiglie in difficoltà, +11,3% nel 2023"

70 candeline per l'Antoniano, una fondamentale realtà solidale della città, fondata sui valori francescani, dalle necessità quotidiane, alla cultura.

“La storia dell’Antoniano è la storia di un sogno rivoluzionario: quello di un mondo in cui nessuno soffra più la fame, nessuno si senta più solo. A distanza di settant’anni questo progetto non si è ancora compiuto. La mensa continua a essere necessaria, così la musica. Per questo, insieme a volontari e donatori continuiamo ogni giorno, pasto dopo pasto, Zecchino dopo Zecchino, a lavorare per il progetto di realizzare una vita più bella e dignitosa per tutti e tutte, grandi e bambini, guidati dalle testimonianze di San Francesco e Sant’Antonio, confidando in chi sceglierà di unirsi a noi e nella Provvidenza, che non ci ha mai abbandonato, permettendoci in questi lunghi 70 anni di non chiudere un solo giorno, di non mandare mai via nessuno senza un pasto caldo in una casa accogliente”, spiega Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano. “Per dire grazie di tutto questo e per trovare nuovi e nuove compagni e compagne di viaggio, ci troveremo il 13 e 14 giugno all’Antoniano di Bologna dove racconteremo un po’ di storia e storie di vita e condivideremo il senso più alto e profondo della riapertura del nostro cinema teatro quando i lavori saranno ultimati. Perché l’Antoniano continui a essere il luogo ‘dove la musica diventa pane’ per il corpo e per l’anima”.

Sono oltre 3 milioni i pasti distribuiti dal 1954 a oggi alla mensa Padre Ernesto di Antoniano.

Un po' di storia

A giugno del 1954, infatti, a un anno esatto dalla posa della prima pietra e nella giornata dedicata a Sant’Antonio, venivano inaugurati la mensa per le persone in difficoltà e il Cinema-Teatro nati dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di impegnarsi per coloro che vivevano in povertà, di offrire loro pane, beni di prima necessità e servirli “come al ristorante”, oltre che di dare spazio alla musica valorizzando il talento dei più giovani.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, alla distribuzione dei pasti e alle attività di carità e solidarietà si sono affiancate due nuove realtà che sono da allora legate a doppio filo alla storia e all’evoluzione di Antoniano: lo Zecchino d'Oro, nato nel 1959, e il Piccolo Coro dell’Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre e dal 1995 diretto da Sabrina Simoni.

È anche grazie alle attività dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro che, negli anni, Antoniano si è trasformato in un luogo dove la musica diventa pane. Le due realtà, fin dalla loro creazione, sostengono infatti i numerosi progetti solidali attivi su tutto il territorio nazionale.

3 milioni di pasti: nel 2023 aiutate più famiglie

Dal 1954 a oggi, sono stati oltre 3 milioni i pasti distribuiti da Antoniano. Oltre alle mense, sono state avviate diverse campagne per le persone in difficoltà: oggi 20 sono mense francescane presenti in Italia e 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania).

Secondo i dati registrati da Antoniano nel 2023, la rete di Operazione pane, rispetto all’anno precedente, ha visto crescere dell’11,3% il numero dei nuclei familiari aiutati (+99% rispetto al 2019), per un totale di 1.552 famiglie — tra 943 mamme, 683 papà e 1.440 bambini e bambine —, alle quali si aggiungono i 7.697 adulti singoli (+11% sul 2022).

I frati e i volontari di Operazione Pane si adoperano infatti per offrire ascolto e supporto psicologico e legale, aiuto con le spese quotidiane, beni di prima necessità (come prodotti per l’igiene personale e della casa, medicinali e vestiario) e sostegno per i trasferimenti. Non ultimo l’aiuto alimentare. Nel 2023, la rete è riuscita a distribuire alle famiglie una media mensile di 3.040 ceste alimentari.

Il Centro di Ascolto

Attraverso il Centro di Ascolto — inaugurato nel 2016 e che nel 2023 ha accolto 125 nuclei familiari, 212 minori e 2.483 singoli —, Antoniano si impegna ad accompagnare individui e famiglie verso l’autonomia, fornendo per esempio supporto psicologico, sostegno economico, percorsi di formazione, opportunità di impiego e aiuto alimentare: lo scorso anno sono stati 74.200 i pasti distribuiti, ai quali si aggiungono 2.186 ceste alimentari.

Centro Terapeutico “Antoniano Insieme”

Musica e solidarietà trovano spazio anche nelle attività del Centro Terapeutico “Antoniano Insieme”, fondato a Bologna nel 1981 e che da allora propone percorsi di riabilitazione, benessere e prevenzione per bambini, bambine e adolescenti con fragilità fisiche e cognitive.

Nel 2023 ha accolto 880 pazienti, per un totale di oltre 9.800 ore di terapia, spaziando dalla logopedia alla musicoterapia, passando per il supporto neuropsicomotorio, psicoeducativo e psicologico, fino alla neuropsichiatria, attraverso un approccio multidisciplinare.

Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano

Lo Zecchino d’Oro, che nel 2024 vedrà andare in scena la 67esima edizione, nasce nel 1959 come un vero e proprio concorso canoro dedicato ai brani composti per l'infanzia.

In occasione della sua quinta edizione, la rassegna ha accolto per la prima volta le voci del Piccolo Coro dell’Antoniano, i cui componenti erano all’epoca i bambini e le bambine protagonisti delle prime edizioni. In poco tempo, il coro è diventato un punto di riferimento musicale nel mondo grazie a tournée ed eventi di successo che hanno portato i piccoli cantanti a esibirsi di fronte a pontefici e presidenti, dall’Italia alla Cina, passando per la Terra Santa, la Polonia e la Bulgaria.

Oggi, lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano — che conta 65 elementi tra i 4 e i 12 anni — vantano un repertorio con oltre 830 canzoni, un disco di platino e un pubblico internazionale, risultato della diffusione planetaria delle canzoni anche grazie alle nuove tecnologie e ai social network: aperto nel 2011, il canale YouTube ufficiale del Piccolo Coro dell’Antoniano conta infatti oltre 2,3 milioni di iscritti e più di 2 miliardi di visualizzazioni.

Antoniano oggi

