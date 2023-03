8 marzo, in migliaia al corteo che ha sfilato per le strade di Bologna | VIDEO

Circa 5mila le persone scese in strada per il corteo organizzato da Non Una Di Meno. Supporto alla protesta iraniana, lavoro, scuola e salute i temi portati in strada dalle manifestanti

Sono tantissime le persone scese in strada per aderire al corteo di Non Una Di Meno per la Giornata internazionale della donna. Più che una festa, le 5mila e oltre manifestanti hanno portato in piazza le loro rivendicazioni: parità di salario, scuola e sanità più inclusive, pace e diritti. Il corteo ha più volte ricordato la battaglia delle donne iraniane contro la repressione del regime: al grido di “Donna, vita, libertà” le manifestanti hanno reso omaggio a Mahsa Amini, la giovane donna uccisa dalle forze dell’ordine iraniane semplicemente perché non indossava l’hijab in modo corretto. Nel flash-mob organizzato in piazza XX Settembre, da cui poi il corteo è partito, alcune performer hanno messo in scena l’utilizzo di gas tossici da parte del regime iraniano per reprimere le manifestazioni di dissenso.

Ce n’è anche per il governo italiano: uno degli striscioni più grandi portati in corteo incitava alle dimissioni il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, puntando il dito contro “confini e militarizzazione”. Un secondo flash mob ha poi visto le manifestanti scagliarsi contro l’INPS: di fronte alla sede dell’istituto previdenziale, sono stati affissi due lunghi “scontrini” per “chiedere il conto” di tutte quelle mansioni definite femminili e solitamente affidate alle donne che però non vengono riconosciute.

Partito da piazza XX Settembre, il lungo corteo ha sfilato per via dei Mille per poi prendere i viali verso Porta Sant’Isaia. Da lì, le manifestanti sono tornate in centro, raggiungendo piazza Malpighi prima e, infine, piazza Maggiore.