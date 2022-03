Isabella Conti compila curricula con le donne ucraine: "Le aiutiamo a trovare un lavoro" - VIDEO

"Donne. Neurologhe, estetiste, dermatologhe, cameriere, veterinarie, cuoche, impiegate, commesse, infermiere. Donne. Un tesoro di competenze e professionalità tra le rifugiate ucraine che questa mattina ho incontrato per aiutarle a compilare i loro curriculum. Sono scappate senza niente, ma molte hanno portato i certificati di laurea, i diplomi, ogni documento che attestasse la loro formazione, la loro preparazione, la loro dignità", scrive la sindaca.

"Vogliono lavorare, per riuscire a mandare a casa in Ucraina, qualche risorsa per comprare il pane e i beni fondamentali per i loro cari. Queste donne sono l’emblema della forza, della dignità, del coraggio di tutte le donne. Essere al loro fianco oggi, aiutandole a trovare un lavoro, significa cambiare il Destino, il loro e il nostro, in meglio. Buona Festa a tutte noi, oggi e sempre", conclude. (Immagini Ufficio stampa Ausl Bologna)