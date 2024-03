Per l’8 marzo, fiori alle detenute

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Non è il classico modo per festeggiare la giornata delle donne, ma è un modo più che appropriato per cercare di porre l'attenzione sulle donne detenute, sulle loro condizioni di detenzione e per continuare a tenere aperto il tema della detenzione". Spiega così il Partito radicale la decisione di dedicare l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, alle donne detenute nelle carceri femminili. Così, volontari e membri del partito porteranno dei fiori a Roma, Torino, Genova, Teramo, Palermo, Pozzuoli, Pisa, Forlì, Milano e Bologna. Proprio per quanto riguarda il carcere di Bologna, i radicali avevano inviato, lo scorso 13 febbraio, una lettera al sindaco Lepore sulla “situazione di emergenza che vive la casa circondariale della Dozza”, sollecitando un suo intervento.

Oltre al sovraffollamento, 'pesa' infatti "un'evidente inadeguatezza strutturale degli edifici" con "forti dubbi sull'aderenza dello stato dei luoghi alle prescrizioni igienico-sanitarie, come evidenziano le visite ispettive eseguite semestralmente dall'Ausl". Il Partito radicale ha chiesto al sindaco un incontro per discutere le azioni che potrebbe intraprendere "in qualità di rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria". Ma ad oggi non è arrivato alcun riscontro e allora la visita di domani diventa un modo "per sollecitare un interessamento da parte della massima autorità cittadina nei confronti delle detenute e dei detenuti del carcere di Bologna". Lo riporta la Dire.