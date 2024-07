82enne disegna albero tagliato sui pannelli del cantiere: identificato dalla Polizia Locale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quando gli agenti della Polizia Locale si sono avvicinati alla barriera di legno che delimita il cantiere dell’asilo nido Cavazzoni all’interno del Giardino Acerbi e hanno cominciato a fotografare il suo disegno, ha deciso di intervenire. Si è avvicinato e ne ha rivendicato la paternità della sua opera. Il graffito raffigura un bambino che piange davanti ad un albero abbattuto ed è accompagnato dalla scritta “il mio parco”. “Vi piace? L’ho fatto io”, ha detto l’autore, un 82 residente del quartiere Savena. Mai avrebbe pensato che quel messaggio innocente di amore per la natura e per il parco che frequentava ogni giorno potesse creare problemi.

La risposta della Polizia Locale, invece, è stata di tutt’altro segno. L’autore del disegno è stato identificato dagli agenti che, citando norme e articoli, hanno parlato di possibili conseguenze per “imbrattamento”. Parole che hanno lasciato di stucco il pensionato e la giovane donna che era lo accompagnava. A quanto risulta, la polizia locale ha effettivamente identificato l’anziano autore della vignetta, ma non lo ha sanzionato.

L’abbattimento di alcuni alberi per fare spazio al nuovo nido è da tempo contestata dai cittadini che abitano nella zona, e che nelle scorse settimane avevano denunciato il taglio di diversi tigli avvenuto nottetempo. Anche questo episodio non ha lasciato indifferente il Comitato Cavazzoni, che si è subito attivato

Per Labriola (Verdi) il livello di guardia è stato superato

“Il livello di repressione sta superando il livello di guardia e, mentre tanti si indignano per scritte sui muri e disegni sui cantieri, è assordante il silenzio che regna sulla violenza dei manganelli nei confronti di cittadini inermi che difendevano alberi del parco Don Bosco”, dice Danny Labriola, portavoce dei Verdi di Bologna e anima del Comitato Cavazzoni che da anni si batte per preservare i Giardini Acerbi.

Per Labriola “è sbagliato contrapporre le istanze dei cittadini del quartiere che vogliono una nuova scuola per i propri figli e quelli che invece puntano a preservare gli spazi verdi. Un’amministrazione comunale efficiente e attenta dovrebbe essere in grado di bilanciare queste richieste e di soddisfarle entrambe”.

Per Labriola, invece, la risposta che arriva da Palazzo d’Accursio è di tutt’altro segno. “Si tenta di rovesciare la realtà per soffocare ogni richiesta di ascolto e partecipazione – fa notare - . Identificare e intimidire un signore di 82 anni è la perfetta rappresentazione di un'amministrazione arrogante e lontana anni luce dalle preoccupazioni e dai bisogni delle persone”.