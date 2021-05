Il 9 maggio è la Festa dell'Europa: "Il sogno europeo ha nel maggio del 1950 con la dichiarazione Schuman"

L'assessore Marco Lombardo in Piazza Nettuno per celebrare questa ricorrenza: "Per me ogni giorno è la festa dell'Europa"

"Per me è la Festa dell'Europa ogni giorno e non solo oggi": Marco Lombardo, assessore al lavoro, ma anche alle relazioni europee ed internazionali invita a celebrare "il sogno europeo" che ha preso forma proprio il 9 maggio del 1950, con la dichiarazione Schuman. Un processo di integrazione che non riguarda solo gli Stati, ma deve riguardare anche i popoli ed i cittadini.

"Il ruolo ed il protagonismo delle città europee deve essere sempre più rafforzato. A partire dalla Conferenza dalla Conferenza sul futuro dell’Europa - scrive Lombardo in un post su Facebook - Non può essere un tabù pensare alla riforma dei Trattati UE del 2009 perché quello che sta succedendo con la pandemia sanitaria ancora in corso ci deve rendere finalmente consapevoli che il pilastro sociale, la sanità, il lavoro, il welfare devono diventare competenze comunitarie.

"Nessuno Stato è un’isola. Nessuno si salva da solo. Buona festa dell’Europa! Buona festa dei cittadini europei!"

Gallery