Affitti in nero, B&B e affitta-camere in centro: evasione per 950 mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Proseguono i controlli in materia di contrasto al fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari nel centro storico della città, da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna.

Di recente sono stati individuati due Bed & Breakfast qualificabili come evasori totali, nei pressi del parco della Montagnola, che -come ricostruiscono le Fiamme Gialle - offrivano servizi di pernottamento e prima colazione e che in 5 anni hanno omesso di dichiarare al Fisco complessivamente oltre 700 mila euro di reddito.

Le due strutture, di cui una gestita da una donna di origini thailandesi, risultavano particolarmente attive nei periodi concomitanti alle manifestazioni organizzate presso il polo fieristico di Bologna, offrendo anche pacchetti promozionali collegati a specifici eventi.

Anche un affittacamere situato nella stessa zona è stato recentemente sottoposto a controllo in quanto risultava attivo sui principali portali web di prenotazione (quali Booking ed Airbnb) con numerose recensioni, omettendo tuttavia di dichiarare i redditi conseguiti negli ultimi anni per circa 250 mila euro.

Dall’avvio dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Bologna, nel corso del 2023 sono stati, tra l’altro, svolti controlli fiscali nei confronti di 3 società che hanno gestito complessivamente, nei ultimi tre anni, oltre 50 appartamenti di proprietà di privati, concessi in locazione breve tramite i portali telematici e nei confronti di 13 tra Bed & Breakfast e Affittacamere che operavano totalmente “in nero” o che, comunque, dichiaravano meno della metà dei propri guadagni. Le attività eseguite hanno consentito, ad oggi, di recuperare a tassazione oltre 3,6 milioni di euro di redditi derivanti dalle locazioni e dagli affitti brevi.

Nel corso degli accertamenti - fa sapere la GdF -i gestori hanno manifestato un’ampia collaborazione ed hanno iniziato ad aderire ai rilievi effettuati con il versamento all’Erario degli importi dovuti.

"Il contrasto al fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari svolto sul territorio - rimarcano le Fiamme Gialle - è da inquadrare come attività complementare a quella svolta dalla Guardia di Finanza anche a livello centrale nei confronti dei grandi colossi del web e risponde alla duplice esigenza di tutelare il mercato delle locazioni immobiliari a breve e lungo termine, al fine di proteggere gli studenti e i lavoratori in cerca di sistemazioni abitative regolari, e di costituire un presidio di legalità fiscale nello specifico settore, che risulta in costante crescita nel particolare frangente cittadino degli ultimi anni."